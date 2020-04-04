中環髮廊職員確診 同行：要求顧客戴口罩

居於西環、曾於上月15日到西環Potato Head參與生日派對的29歲男子，兩日後病發，29日確診。衛生署昨證實，他在砵典乍街36號髮型屋Selvedge工作，但無回應該店有多少員工和顧客列為緊密接觸者。本報昨致電Selvedge，電話錄音稱店內有確診者，暫關閉消毒，今日重開。

無罩客疑吐痰 老闆：下次唔做你生意

西環有髮型屋在門口貼上告示，稱因應疫情，顧客在店內要戴口罩。另有髮型屋有一名無戴口罩的顧客光顧，其間懷疑因顧客曾吐痰，顧客結帳時老闆娘一度投訴「周圍噴（口水），下次唔做你生意！」顧客離開後，老闆娘將顧客座位前的紙巾和垃圾桶棄掉，並用消毒噴劑將該顧客坐過的座椅和附近的設備反覆消毒。

西環髮型屋文仔髮藝負責人謝先生表示，近日已盡量要求顧客戴口罩，即使是剪耳朵附近的頭髮，需暫時脫口罩的掛耳繩，也會要求顧客用手扶口罩邊，確保口罩蓋口鼻。他說，近期生意額較去年同期跌一半，電髮、染髮等需時較長的項目，生意額只有以往一成，剪髮的顧客也由一個月變成兩三個月剪一次，幸好業主願意暫時減租一半，可減負擔。

另一間髮型屋D&L股東麥先生亦稱，近期要求顧客戴口罩，每招待一名顧客都會用酒精消毒剪刀等。

何栢良：規定一秒不除才較安全

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨接受商台訪問稱，髮型屋未必做到所有職員和顧客全時間戴口罩，例如部分顧客逗留長達6至8小時，其間或需除口罩進食或飲水，除非髮型屋規定所有人一秒也不能除下口罩，才較安全。

（抗疫新階段）