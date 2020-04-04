國泰地勤中招 曾赴喪禮解穢酒 飛機清潔工染疫 料酒吧樂手丈夫傳播

本港昨多43人確診，介乎16至60歲，累計846宗個案，包括一宗疑似個案。其中34人有外遊紀錄，包括24歲屯門醫院男護士，他3月13至22日赴英國，返港後接受家居檢疫，並沒工作。

地勤病發後曾上班

非傳染期出席喪禮 接觸者不需檢疫

9名患者在潛伏期沒外遊，其中3人感染源不明，包括48歲國泰男地勤，他3月26日發燒，3日後曾上班。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，患者平日會接觸旅客，3月22日曾在紅磡辦喪事，翌日出席有13至14名親友的「解穢酒」，但因他並非在傳染期內參與活動，相關喪禮中的接觸者不需檢疫，但會留意他們有否現病徵。

另有一名47歲公司男司機昨確診後情况嚴重。張竹君說因患者氣喘，中心未能向其查詢病歷，但據家人稱，他曾接載一名乘客，乘客曾在車上嘔吐，未知該乘客是否確診者。另一染病的文職人員，其丈夫同告不適，中心需再追查有否其他高危因素。

限聚豁免喪禮 徐德義：有需要會改

限聚令目前豁免喪禮，被問到需否涵蓋喪禮，食物及衛生局副局長徐德義昨表示，當時豁免喪禮是考慮到其必要性，亦明白市民想向逝者道別，但強調會繼續觀察疫情發展，如有需要會改變規例的細節。

酒吧相關個案增7宗

另外，涉酒吧及賣酒餐廳的個案及其衍生確診增至最少97宗，當中昨新增7宗，其中4人牽涉同一公司旗下4間酒吧的酒吧與樂隊群組，包括一名曾到尖沙嘴All Night Long的51歲男顧客、一名為Insonmia酒吧表演者朋友的37歲女子。其中一間爆疫酒吧樂手的59歲妻子染病，任職飛機清潔員，張竹君稱她3月19及22日曾上班，未知曾清潔多少機艙，相信她受丈夫感染機率較高。

其餘3宗涉酒吧等的個案包括一名3月13日曾到蘭桂坊酒吧Tazmania Ballroom的27歲男子，張竹君說他2月14日至3月11日曾到荷蘭及印度，但3月28日才病發，未知感染與酒吧有關抑或潛伏期較長；至於昨確診的第842名患者與早前確診的第567名患者，均屬酒吧員工。

3職員確診賣酒餐廳 一人朋友中招

另一宗涉賣酒的餐廳，一名3月4日至17日曾到美國的27歲男患者，與第319宗的25歲女患者為朋友，該女子在中環荷李活道的賣酒餐廳La Cabane Wine Bistro工作，與兩名同事已先後染疫，料27歲男子是與朋友接觸而染病。La Cabane曾在facebook表示，其創辦人Cristobal Huneeus及兩名職員確診。

此外，中心資料顯示，第682宗個案、由英國回港的38歲男子曾於3月27日即病發當日到過私立國際名校香港威雅學校。本報致電該校查詢，接線職員確認該病人上周曾到學校，但並非教師，主要工作不是在香港；由於學生無上學，他沒與學生接觸，部分與他接觸過的職員正接受病毒檢測並正等結果。威雅學校回覆，一名職員檢測陽性，但校園已關閉數周，對學生和家長無可見風險，已徹底消毒校園並關閉校園14日。

明報記者

（抗疫新階段）