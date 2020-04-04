血包供應僅所需六成 醫局籲捐血

60穩定病人轉二線隔離病牀

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，本港血庫近期存量非常緊張，公院每日需500包血，近期每日只收到300包，加上公院近期做了幾宗大手術，對血液需求特別大。他說明白與市民因疫情減少外出有關，但呼籲市民繼續踴躍捐血幫助有需要的病人，可透過電話或手機程式預約捐血。

對於外界質疑本港病毒檢測量不足，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，醫管局和衛生署於3月30日至31日做了約8500個病毒檢測，4月初每日亦做2000至3000個。食衛局副局長徐德義重申，醫管局和衛生署化驗室每日正做大量化驗，全港做了最少9萬多個測試，料數字會繼續上升。

另外，昨再有19名病人康復出院，累計173人，第一線負壓隔離病牀昨增56張，至總數1089張，佔用率69%；病房增31間，至總數559間，佔用率78%。

劉家獻稱，經過一段時間治療，愈來愈多病人可出院，有很多病人很快康復，但目前仍維持連續兩個樣本對呈陰性才能出院，因此會將部分穩定病人轉到第二線隔離病牀，騰空第一線隔離病牀，而過去幾日各醫院的第二線隔離病牀陸續啟用，5個醫院聯網共有60名病情穩定的康復中病人已轉去二線病牀。

（抗疫新階段）