正測試消毒N95重用 袁國勇稱基本可行

醫管局：有兩月存貨暫不重用

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨稱，至昨有2500萬個外科口罩、200萬個N95呼吸器、280萬件保護衣，庫存足夠用兩個月，360萬個面罩夠用3個月。不過，他擔心未來供貨，尤其是N95，並稱留意到外國有N95的重用方案，醫管局暫未採用，但感染控制專家有檢視相關資料。他說現正聯絡各廠商，了解有無其他口罩或呼吸器可達N95標準，以替代使用。

袁國勇前晚在港大專家直播活動中說，口罩供應短缺不是短期能解決，需以創新方法應對，而香港正做實驗，以雙氧水氣霧消毒N95，再由同一個人重用，認為基本上可行；他又說自己會內戴可重用布口罩，外戴外科口罩，再以臭氧消毒外科口罩。

公醫協會：需保消毒成效同實驗

馬仲儀說，有聽過類似消毒N95的說法，仍未仔細閱讀相關實驗成果，如以雙氧水氣霧確能消毒，在全球物資短缺下，由同一個人重用口罩也可接受，惟她認為應有足夠培訓提供讓醫護知道應如何正確消毒口罩，因消毒時有可能接觸到口罩表面的病毒，受感染風險大；亦應確保醫護自行消毒的成效數據，可與實驗中的成效一樣。

馬續說，口罩如由醫護自行消毒應較好，因如交由醫管局統一消毒，在物流上或會等較長時間。

（抗疫新階段）