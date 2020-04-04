有酒吧「吧台」同為廚房 關不關陷兩難

佐餐酒可提供 仍須封吧台

食物及衛生局前晚公布新指示時，引起多個疑問，例如有酒牌的餐廳是否同被禁、酒吧只賣非酒精飲品和食物是否可行。局方昨日進一步回應稱，領有酒牌的酒樓及餐廳主要提供膳食，而酒類只屬佐餐性質，將不受影響，但吧台範圍就要關閉。客人自攜酒類或在便利店就地飲酒，未必導致營運者違反指示（見表）。

食店聯盟：有酒吧老闆欠債萌死念

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，新措施令業界無所適從，存在很多灰色地帶，例如大部分酒吧牌照為「酒吧及餐廳」，關注是否同樣被禁。他說規例定義不清，擔心警方未來會藉此打壓酒吧。他亦說，政府朝令夕改令業界無所適從，批評政府施政失誤而要業界「埋單」。他透露有酒吧從業員及老闆因生意受影響，四處借貸，他們欠租、欠薪、欠款，萌生自殺念頭，有人前晚收到消息後更陷入崩潰。他要求政府立即與業界會面，並作出全面補償。

外賣雞尾酒 老闆：停業斷員工生計

在大角嘴經營酒吧的王先生說，政府新規例很含糊，只是說酒吧範圍內要封，但他店內廚房範圍正正就在「吧台」內，將無法提供食物，擔心已訂貨品無法出售。他批評政府並無提供實質指引，令業界不知所措。他說，若大家一窩蜂去超市買酒，如果超市將來有人確診，「是否也封超市？」他希望政府提供適當補助。

在尖沙嘴經營酒吧的Michael說一直配合政府措施，嘗試做外賣雞尾酒，但若要關閉酒吧，則連外賣亦無法做。他憂慮員工停工，而業主亦不肯減租，他們將無法支撐生計。他批評政府以「唧牙膏」方式處理，「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

（抗疫新階段）