遮招牌配食物 禁令下「食肆」續賣酒 多店稱不知需否關門 醫生：灰色地帶抗疫打折扣

明報記者

尖沙嘴諾士佛臺12間酒吧，昨午僅3間有開門營業，在附近上班的李先生與3名同事特意到場，在禁酒吧令實行前「歎啤酒」，他批評政府無解釋清楚何謂「主要用作賣酒」，令部分酒吧、食肆不知是否須關門14日。

有店規定須點菜方可買酒

諾士佛臺其中一間店的職員陳小姐稱，雖有「酒吧批註」，但在酒牌上列明是食肆，稱政府指示「超級混亂」，不知何謂「執法人員會按各相關因素判斷是否屬於須關閉的處所」。她說賣酒及食物各佔收入一半，未知這比例須否停業，而該店6時後採取新安排，規定顧客必須落單點食物，才可買酒。

位於尖東的Namo昨午5時許，以膠紙遮蓋招牌上的「Lounge Bar」字眼。其經理Roy稱店舖有食肆牌和酒吧批註，老闆向食環署人員查詢後得悉店舖可繼續營業，只需關閉吧枱及撤走圍繞吧枱的12個座位，而顧客要點菜才可以買酒。他說近日生意按年跌五成，期望新措施下同業關門，其店舖生意或有望回升。

兩遭巡查 稱兩批警察說法迥異

尖沙嘴赫德道多間酒吧昨晚6時拉閘，多名警察及食環署人員傍晚6時許到場巡查。其中Zooba店員稱該店是餐廳，但警員巡查時表明6時後不可再提供酒類飲品，惟晚上8時另一批警察巡查時又稱可配合食物提供酒。

店有酒吧批註：關門14日反慳成本

赫德道The Old Monk Bar & Grill經理Chandan稱，6時後會關了吧枱位置，酒只可配食物出售，不單獨售賣。他說酒水佔了七成生意，昨晚警察入店巡查時，仍有部分食客飲啤酒。附近The Right Place經理張先生亦稱該店有「酒吧批註」，昨晚6時起關吧枱，僅配合食物售酒。他說早前疫情下的周末全店坐滿，但由於「限聚令」及「禁酒吧令」，昨晚8時許僅有4枱客，認為政府不如直接下令食肆及酒吧全面關門14日，員工直接放14日無薪假，倒可節省成本。

感染及傳染病科醫生曾祈殷說，食客飲酒、飲無酒精飲品、進食，同樣會脫下口罩，身在酒吧與食肆有同樣的染疫風險，政府一日不勒令全部食肆及酒吧關門，就永遠有「灰色地帶」，抗疫力度亦會打折扣。

（抗疫新階段）