票控聚集先兩次警告 針對外傭聚集點

食環主力清明墳場執法

特首林鄭月娥早前稱，不排除毋須警告就向違規者發出2000元的定額告票。今日適逢清明節，食衛局副局長徐德義重申，禁止群組聚集規例已生效，拜祭活動不在豁免之列，呼籲市民避免在人流多時拜祭。他續稱，執行新例會從勸喻做起，反覆勸喻不改才考慮更強硬執法。據悉，食環署將主力負責墳場的執法行動。

政府連日趕印的定額罰款告票昨陸續派到各部門，預料今日可使用。衛生署長已委任的獲授權人員包括警務人員，以及衛生署、漁護署、食環署、康文署、民政總署及房屋署部分人員，負責巡查及執法。

警指引：須帶委任證表身分

本報昨取得警方內部指引，有關巡查行動名為「Pinetower」，警員執法時要按照四大原則，包括無發現違規時要提醒市民繼續守法；如有人違規，則要先勸喻即時改善，如不合作就發出警告，最後就是票控或檢控。

根據指引，警員必須隨身攜帶委任證，與市民接觸時必須表明身分。據悉，特別任務警察亦會參與各總區的巡查行動，涉約120人；警隊則靠巡警及特遣隊負責有關執法。

警方消息人士稱，由於近日沒有公眾集會或示威，故會主力針對外傭聚集的地方，例如金鐘海富中心、旺角行人天橋等，警方會高姿態巡邏，票控前定會先勸喻及警告。另一指揮官表示，港島如中環愛丁堡廣場、維園、環球大廈、銅鑼灣糖街附近找換店等，屬外傭聚集點，會集中巡查，如兩次警告無效就會票控。

香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Grace Estrada表示，外傭圈都留意到新規例，但無可能禁止外出，工會會提醒她們不要超過4人聚集及戴口罩、勤潔手。她亦表示，罰款2000元已佔外傭月薪一半，對外傭負擔沉重，會嚴格遵守規例要求。

警方表示，為配合新規例，已調派適當人手，與其他執法部門緊密合作；規例實施初期會以口頭解釋、勸喻或警告，提醒市民配合。警方又稱，為更有效減低傳染風險，會逐漸加強執法力度，不排除會向違例者發出定額罰款通知書。

（抗疫新階段）