家居檢疫者唾液樣本 GOGOVAN Pickupp可上門收

收費100 負責專隊不處理其他訂單

在現行「加強化驗室監測計劃」下，衛生署為所有外國返港而未見病徵者提供免費新型冠狀病毒檢測服務。他們抵港後，可前往亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心，即場收集及交回深喉唾液樣本；或選擇在家居檢疫期間透過家人或朋友將樣本交回診所。數碼港創業學會邀請GOGOVAN及Pickupp今日起提供上門收取樣本速遞服務，每次收費為100元。

未密封可拒收 另加袋包裹

GOGOVAN發言人及Pickupp行政主管劉小姐稱，有專門人手處理該服務，GOGOVAN會以電單車手負責，Pickupp則已訓練20人負責。兩公司均稱，會向人員提供口罩、酒精搓手液、消毒噴霧等，並為其購買保險。他們運送樣本期間不會處理其他訂單，避免交叉感染。

據了解，衛生署向計劃參與者提供一個樣本容器及兩個密封袋收集樣本。GOGOVAN發言人說，會要求司機先以消毒噴霧清潔密封袋，再放入工作袋運送，運送員會配備箱子，收集最多七成的容量後就會送到指定收集診所；劉小姐則表示，在衛生署提供的包裝外，速遞員會再以一個膠袋、一個膠盒及速遞袋包裝，共6層，送貨員不會直接接觸樣本，若送貨員發現樣本未有填寫姓名、密封袋未有妥善密封，有權拒收，公司亦規定一名送貨員一日不能到超過10個地點收取樣本。

（抗疫新階段）