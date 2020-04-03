【疫境時刻】原主打「失戀旅行」 領牌開團逢肺炎 開業即寒冬 旅社疫轉網絡媒人

圓框眼鏡、賊仔帽，一身典型廣告人打扮，Stephen在廣告界打滾多年，「食慣腦」的他說，因今次疫情直墮「谷底」。去年看準市場上無同類服務，創立Breakup Tours，設計一個可訂購如工作坊、一日遊等旅遊體驗活動及認識新朋友的App，打算6月推出搶攻一片「藍海」。反修例運動爆發，於是他推遲至11月才開業，更領了旅行社牌照，準備今年推出首個實體旅行團「大展拳腳」，卻遇上全球疫情，無人敢外遊，2月份少了三分之二生意，3月份旅遊收入更歸零。

網下「社區分隔」 反其道推網上配對

面對每月6位數字支出，包括聘請10名員工的開支，Stephen「連諗出糧都頭痛」。在人人也懂得上網訂機票酒店的年代，傳統旅行社相繼倒閉；疫情下，人們寧願留在家中「叫外賣、睇Netflix」，「連原本不會online shopping的人也被迫上網購物」。Stephen觀察到疫情下人的行為改變，將業務重心轉至網上交友配對及失戀療程。

為了求變，Stephen每日都在「諗橋」和「ban橋」的痛苦中掙扎，他想過找「台妹」和「港仔」在網上透過用zoom和Google地圖的實境功能「去旅行」，「我覺得有得做，但同事覺得唔work」，他笑着說。「要喺世界上創造一樣無人諗過嘅嘢，難度係爆高」。

戴口罩配對 交談兩周除罩相見

「配對完有無人投訴除口罩後貨不對辦？」記者約訪時一句戲言，令Stephen想到戴着口罩也可以配對單身男女，並推出「Match from home」活動，參加者上載戴着口罩的近照，和心儀對象交談兩星期，月中大家在一場zoom的線上飯局「除罩相見」，推出3日暫有數人報名；另亦推出一個「Either One」配對活動，透過10條二揀一問題，配對10個答案完全一樣的人。推出不足一個月，已累積數千人參與，並吸引了3個合作計劃。

「社會運動、疫症、環球經濟，太多冠冕堂皇的失敗理由，做人又好，做生意又好，呢段時間無可能唔失敗。但咁樣諗其實就輸咗。」Stephen稱，每一個經濟危機都有一些生意逆市彈起，期望自己亦能抗拒失敗的誘惑，盡力在疫市中反彈。

明報記者 張煒明

（抗疫新階段）