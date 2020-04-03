停課受壓 英國文化協會幼園結業 教局：今年接4校停辦通知

明報記者

據2019/20學年幼稚園概覽，英國文化協會國際幼稚園無參加教育局「幼稚園教育計劃」，本學年的學費全年8.2萬元。該校位於金鐘法院道英國文化協會1樓及2樓部分，本報記者昨日到上址觀察，大樓已因疫情暫停開放，只供有證件職員出入。

創校4年 全校40學生

該校校監高曼英日前向家長發信稱，該校屬規模較小的國際幼稚園，過去10個月以來承受着很多不確定因素和挑戰，最近疫情導致學校無限期停課，令整體經濟面臨前所未有壓力，嚴重影響目前和未來的收生，「前景變得相當不明朗」，決定6月30日後關閉。

4月起不收費 網上學習支援至6月

信中又稱，校方由本月1日起不再收取任何費用，惟向在校學生提供網上學習支援，直至6月30日；為減家長因持續繳交學費而造成的財政負擔，會盡快安排退還任何涉及明年的登記或其他已預繳費用。

英國文化協會回覆本報查詢稱，全校現有約40名學生，經過全面和仔細的考慮，才做出困難的決定，關校決定不會影響英國文化協會在港的其他運作。教育局稱，知悉事件後已即時與該幼稚園聯絡，如有需要，局方會向學校及學生提供適切意見及支援。

教育界立法會議員葉建源稱，早前就幼稚園發放的補助遠遠解決不到業界面臨的財政困難，「無聽過邊間可以抵消到」，並稱幼稚園經營困難，幼師或面對裁員危機，冀下輪防疫抗疫基金可「加碼」，助業界渡過難關。

指預計之內 教界盼抗疫補助加碼

教聯會副主席兼幼稚園校長林翠玲稱，停課之下幼稚園爆退學潮，除了N班（學前班），K3（高班）畢業班亦有退學情况，加上復課日期一再延後，家長經濟壓力也愈來愈大，業界面對「雙重壓力」下，有幼稚園「捱唔住」也是預計之內。她又稱，防疫物資昂貴，不少幼稚園已用盡早前發放的防疫特別津貼，冀下輪防疫抗疫基金可撥更多資源。

（抗疫新階段）