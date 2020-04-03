顧客除口罩抽煙 紙巾隨地丟 麻將會繼續鵲局 近全場滿座

陳肇始：巡查24雀館 無發現違規

食物及衛生局長陳肇始昨晚在記者會稱，截至昨凌晨，食環署聯同警方巡查了98家卡拉OK、夜總會及夜店，發出3次口頭勸喻；亦巡查了3家戲院、24家麻將館及8家派對房間，沒發現違規營業。

本報記者昨晚按預訂時間到達該位於深水埗的雀會，現場所見，店外部分「鵲局套餐」的海報貼上「暫停供應」字條，但記者登樓查詢後仍可「取房」打牌。該店職員先替記者量體溫，其後推介多個「鵲局套餐」，包括自選4款粉麵可打牌8小時、索價738元的「粉麵餐」；包4款小菜及例湯、可打牌5至10小時的「A」、「B」、「C」套餐等，雀會內亦有餐桌供客人用膳。

雀會職員：生意都算係咁

疫情下雀會生意似未受影響，店內約10多間雀房幾乎滿座，疊牌及叫囂聲此起彼落。記者甫步入雀房即迎來陣陣煙味，房內未有窗戶通風。記者行過其他房間時，發現有房間內有多名男顧客，不但有人脫下口罩抽煙，地下更散滿用過的紙巾。記者最後選擇「茶資服務費」的套餐，打牌兩小時，消費約300元，其間未見食環署職員及警方到場巡查。記者離開前向職員查詢稍後時間的訂座情况，職員透露座位已訂滿，「生意都算係咁」。

根據政府前日刊憲的《2020年預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）（修訂）規例》，新增卡拉OK、麻將天九耍樂處所、夜店及夜總會於前日下午6時起須關閉14天，於餐飲處所及會址的麻將天九及卡拉OK活動亦要暫停，違例的表列處所管理人最高可被判處第五級罰款（5萬元）及監禁6個月。

三軍會木球會停康樂 僅提供餐飲

該規例亦要求在按摩院、美容院及會址（即club-house）內的所有人，要在可行情况下一直戴口罩，進入前要量體溫及提供消毒潔手液。本報記者昨觀察油尖旺多間以會社形式登記的私人會所，發現未有再提供康體娛樂服務。其中佐敦的三軍會、九龍木球會及西洋波會都只提供餐飲服務，記者下午到訪九龍木球會時，仍見有小量客人出入，職員則稱木球會康體設施已暫停開放。

同屬會社的太子警察體育遊樂會，門外大閘貼上「本會停止開放」告示，亦有牌寫着遊樂會將暫停開放至另行通知。遊樂會大門關上，但留有出入通道，有職員由會所離開，向記者表示會所不開門。球場無人使用，僅有數名保安巡邏，場面冷清。

明報記者

（抗疫新階段）