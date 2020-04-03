益誠大廈3層有劏房 住戶：衛生好不怕疫

何鉅業料喉管播毒風險不高

疫情爆發以來，本港曾發生同一幢大廈有一戶以上住客感染，均為「打直」傳播，經過喉管或渠道傳播病毒，但益誠大廈則是「打橫」在同層傳播。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問及調查進展，她說早前兩宗確診個案是兩夫婦，住在其中一個單位，而各單位尚算寬敞及有獨立廁所，懷疑前日確診個案在大廈公共地方受感染。她稱，政府會收集同樓層住客的深喉唾液樣本，但昨未有交代結果。

前日確診的第760宗個案為私人司機，沒外遊紀錄，與477及525宗個案是鄰居，當中477宗個案曾到謝斐道76號Dusk Till Dawn消遣，上月27日確診。

大廈昨無新個案 衛署上門消毒

益誠大廈昨未有新增個案，穿上全套保護衣的衛生署人員早上到該大廈3樓，用消毒噴霧消毒走廊及後樓梯，亦清潔電梯及防煙門。資料顯示，益誠大廈樓齡逾50年，屬單棟式大廈，樓高11層。現場所見，該大廈為一梯兩伙的設計，3、4及7樓都有被「劏」情况，原本兩道大門旁邊，多出一道至兩道大門。其中一「劏房」住戶李小姐表示，相信其單位為業主由原來大單位劏出，約18平方米（約194平方呎），房內有獨立廁所，認為衛生良好，不太擔心受疫情影響。

當區灣仔區議員顧國慧表示，昨早去過益誠大廈視察，認為衛生情况良好。她曾到3樓拍門但無人應，亦曾聯絡法團主席，但未知法團如何應對大廈住戶確診。香港測量師學會前會長何鉅業表示，益誠大廈一梯兩伙，若將其中一個單位分間為兩個單位，每個單位應有單邊窗戶，但並無單位面向天井，通風應不會太差，霧化病毒抽出室外再進入其他單位風險不大。他又指出，該大廈每個劏房單位面積接近200平方呎，相信應該有空間鋪設一組獨立喉管連接大廈污水渠，認為病毒透過渠管傳播風險不高。

（抗疫新階段）