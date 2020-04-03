理大推日用可清洗防護面罩

本月下旬製3萬件 定價40至50元

兩款新設計的防護面罩分「全民通用」及「加強版」，前者覆蓋全臉；後者進一步覆蓋額頭及頭髮。兩者均用輕巧PET環保塑料製成，以真空吸塑方式製造。用家戴上後，不會因呼吸而起霧阻礙視線，適合戶外使用。團隊利用3D打印技術製成樣辦，供香港基督教服務處員工試用。該處服務總監曾婉姬稱，安老院舍、綜合家居照顧隊的員工照顧長者時，很多時都「埋身」照顧，如扶抱長者，協助冲涼、洗頭等，雙方都有感染風險，她稱員工戴上理大提供的面罩後保護充足，員工、長者均感安心。

理大工程學院院長兼三維打印技術中心實驗室總監文効忠估計，疫情會持續長時間，整個城市不能停擺，故校方研製面罩幫助部分人維持工作及生活，亦與社會科學院合作，邀請社福護理人員試用。他稱，工程界予人「冷冰冰」之感，但今次證明不同界別都可各展所長參與抗疫，幫助弱勢社群。

（抗疫新階段）