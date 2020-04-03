返港16天嘔吐入浸院 確診婦同房須隔離

住普通病房10小時

浸院：肺片有陰影 即轉介公院檢測

64歲女患者曾於3月6日至15日到歐洲，返港後8天開始嘔吐，持續至上月31日到浸會醫院門診部求診，入住該院普通病房約10小時。浸會醫院發言人表示，院方在病人入院當日，安排她接受肺部電腦掃描，顯示肺片出現磨砂玻璃影，懷疑感染新型冠狀病毒，隨即通知衛生防護中心，並轉介到公立醫院接受測試，至4月1日晚測試呈陽性。

發言人續稱，有3名患者與確診者入住同一普通病房，互相沒直接接觸，其中一名患者同房少於兩小時；另外兩人被界定為密切接觸者，分別被調往單人房接受14天檢疫，並繼續本身疾病所需治療。各人情况穩定，並沒出現病徵；所有照顧病人的醫護亦配備適當保護裝備。

休假赴英 屯院醫護初步確診

另外，一名屯門醫院護士初步確診，該護士自3月9日起休假，放假前在內科病房工作；於3月13日至22日到倫敦，接受家居強制檢疫至昨沒有病徵，其深喉唾液樣本交回屯門醫院檢測呈陽性。

此外，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨澄清，向前日確診40日大男嬰的家人了解，其家人並無舉行滿月酒聚會，亦無帶嬰兒到處去，但有朋友在上月22日曾探望嬰兒。

（抗疫新階段）