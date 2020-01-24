封關前一周入境者182確診　衍生15本地感染 何栢良批封關太遲 倡社交戒嚴

政府自3月19日起要求所有入境者接受強制檢疫，除了部分到過伊朗、韓國大邱等地的人要到檢疫中心，其他入境者大部分在家居或酒店接受強制檢疫。翻查資料，在3月19日強制檢疫措施實施前一周、即12至18日入境者當中，至今有182人確診，除了個別人士之外，他們大部分都不用接受檢疫。

昨確診女子 丈夫封關前倫敦返港

這些不用強制檢疫、而入境後又確診的入境者，又衍生出最少15宗未有外遊紀錄的本地個案，包括黃竹坑派對群組（最早確診的169號個案，3月12日從德國來港，參加黃竹坑派對後，另外有3人確診）。部分衍生的本地個案近日才浮現，包括昨日確診的第773宗個案，她的丈夫（已確診）3月17日從倫敦返港；另一宗昨日確診的793號個案，其家人3月16日從美國返港。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨早接受商台訪問時表示，政府實施「封關」措施太遲，封關前已有大批未確診者進入本港社區，如酒吧群組中有個案到過菲律賓。他認為，本港須實施「社交戒嚴」，令每日新增個案從高位回落，否則醫院難以承受。

梁子超：遲發紅外遊警示

致疫情滲社區

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，政府封關或發紅色外遊警示都較遲，除導致不少人繼續外遊，有一批人從外地返港後毋須強制檢疫，部分人染病後又到酒吧、婚宴等地方，「（令病毒）滲入社區」。他說毋須強制家居檢疫的外地返港者已過14日潛伏期，料大部分染病者已發病，但關注有否傳染家人等密切接觸者或其他人，繼而未來形成更多社區傳播鏈。

（抗疫新階段）