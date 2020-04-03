再兩美容師染疫 專家促禁業兩周 張竹君稱美容非必要 籲市民避免光顧

新增37確診 30曾外遊

本港昨累計803宗個案，包括一宗疑似個案，昨新增37宗確診，介乎2至71歲，其中30人有外遊，包括17名留學生、及1名於2月24日至3月24日曾與家人到瑞典的2歲嬰兒。

Reenex兩人先後中招 曾吃飯行山

在尖沙嘴iSQUARE Reenex分店工作的一名33歲女職員（第756宗），3月25日為一名62歲女子（第504宗）做臉部美容，一周後確診。同一公司的旺角分店一名37歲女職員（第796宗）昨亦確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，兩人工作上無接觸，但為朋友關係，3月27日及29日曾一同滑水、行山、吃飯等，相信長時間接觸，總有時候沒戴口罩，尤其吃飯，料有可能因此傳染。該名33歲女患者在3月29日病發，翌日37歲女患者亦病發，當天沒上班。

另一確診的美容院職員，為在New Beauty銅鑼灣的金朝陽分店工作的33歲女子（第797宗），她3月23至24日沒上班，3月25日有上班，同日開始發燒。張竹君表示，目前未發現其他高危因素，中心會追蹤美容院的顧客及密切接觸者。New Beauty昨表示，已即時關閉金朝陽分店徹底消毒及清潔，員工即日起隔離14天。

被問須否停業 張竹君料政府會再考慮

政府僅要求美容院採取戴口罩及量度體溫等防疫措施。被問到接連有美容院職員染病，政府是否應要求美容院立即停業，張竹君表示，相信政府會再有考慮，有需要會盡快公布。她呼籲市民避免及延遲美容活動，並重申市民應避免非必要接觸，美容亦非必要的活動，「沒有什麼是必須要去」。

顧客：想輕鬆一下 年輕不怕染疫

金朝陽中心最少有20間美容、按摩或脫毛等店舖。潘小姐昨到該中心接受雷射去斑，她表示約了很久，昨「趁美容院未關閉之前做咗一次先」，「做療程我不能戴口罩，但職員會戴，唯有盡量不說話，保障大家」。至於昨去按摩的臨終服務醫護郭小姐稱，難得有假期想輕鬆一下，按摩期間不能戴口罩，但她說自己年輕，應不怕染疫。

梁子超：交叉感染風險高

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，美容從業員是高危行業，顧客在療程期間不會戴口罩，職員與顧客長時間近距離緊密接觸，職員會不斷觸摸顧客臉部，一旦顧客帶病毒，可傳染職員，場所內交叉感染風險亦高，促請政府應盡快禁止美容院停業14日。

一名曾多次到位於黃竹坑F45健身的39歲男子4月1日確診，3月29日病發，其女教練的50歲丈夫兩日後病發，至昨日確診，女教練已送檢疫中心。張竹君表示，兩名患者均有到健身室健身，其中該50歲男子逢周一會到該健身室，但兩人沒接觸。她說該健身室可能有環境污染，仍有待了解兩人健身時有否戴口罩，及曾用什麼器械。

此外，一名沒外遊紀錄、在銅鑼灣Bing Bing酒吧兼職的39歲男子3月28日病發，至昨確診。張竹君稱患者潛伏期間於3月15日、16日、18日及25日到油麻地及銅鑼灣多間酒吧，有可能因此染病。「兵兵Bing Bing」於facebook表示，該兼職員工於3月27日及28日上班，即病發當日有上班。

明報記者

（抗疫新階段）