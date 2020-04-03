跨境司機北上須健康證明 周六生效 衛署稱不提供 批發界憂礙食品供港

深圳列12入境條件 港府：續商討

廣東深圳報關協會周三（1日）在其微信號公布，深圳市政府自周六凌晨起，要求香港跨境司機達至12項條件才可入境，包括入境時須持有港府提供14天內有效的健康證明，或其他機構發出7天內有效的核酸檢測結果證明等；更換司機不得有密切接觸、兩人保持1米以上距離；港方司機要用含氯消毒劑或過氧乙酸全面消毒車輛駕駛室，消毒時間不少於30分鐘等。

港府發言人回應查詢說，知悉深圳市政府有關建議，但未收到具體執行細節或實施日期的正式通報，港府將繼續與深圳當局商討，確保跨境貨運物流正常運作。根據港府數據，各陸路口岸今年3月每日平均有8197架次貨車入境香港（出境8186架次），較1月的6838架次（出境6815架次）升近20%。深圳市口岸辦公室公告顯示，所有跨境司機自上周五起已須在內地口岸接受核酸檢測。換言之新措施變相將檢測責任轉移給跨境司機。

影響萬司機 業界冀延3周執行

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉昨午與運房局長陳帆會面，會後引述陳帆表示會為業界向內地反映。蔣志偉稱新措施推行倉卒，業界逾萬司機難在日內取得健康證明，擔心中港供應鏈中斷，希望措施延遲3星期，司機並可在內地醫院檢測。據他了解內地檢測費約200元人民幣。

無病徵風險者需到私院驗 費用千計

衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應記者提問時表示，衛生署不會為跨境司機提供健康證明。家庭醫生林永和說，衛生防護中心的加強化驗室監察計劃只容許私家醫生化驗有病徵或有風險者的樣本，一般市民需到私家醫院或化驗所取樣本檢驗，費用需3000元以上。

香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌說，目前每天逾2000噸內地菜供港，佔市場近九成，若跨境司機因沒健康證明而不能出入境，必影響蔬菜供應。冰鮮禽畜業商會主席郭時興表示，現時每天有12萬隻冰鮮雞、2萬隻冰鮮鵝鴨供港，因保鮮期短而需每日運港，擔心措施令冰鮮家禽供應減少。

九龍果菜同業商會理事長張志祥說，內地水果佔市場三至四成，主要為中下價產品，新措施或令運輸「有阻滯」，延遲到港一兩日，惟對水果供應影響不大。香港供應商協會主席何文錦稱，廁紙等日用品多以貨船運港，僅小量貨經陸路運輸，料新措施不影響日用品供應。

香港餐飲聯業協會會長黃家和擔心內地食品供港會受影響，又稱防疫新措施下不少餐廳轉做外賣，對主要從內地供應的外賣盒等需求增加，憂包裝品供應也受影響。

深圳灣減旅客清關時間 朝十晚八

另外，深圳灣口岸今天起縮短旅客清關時間，改為每日上午10時至晚上8時；貨物清關時間不變，維持每早6時半至午夜12時。

（抗疫新階段）