新招隔日生效 陳肇始：前天倉卒吸教訓

陳肇始昨晚被問及關閉酒吧的指令翌日才生效，是否汲取前日的教訓，她回應稱有汲取教訓和經驗，每次頒布條例都涉及不同工作和不同部門，一方面盡量在公共衛生緊急情况下盡快頒布，另亦要將對業界和市民的影響減到最低。她再就產生混亂致歉，「如果我們有倉卒，令大家不滿，希望大家包容，唔好意思」。

不關美容院 陳偉基：民生防疫取平衡

食衛局副秘書長陳偉基昨晨分別接受港台《千禧年代》及商台《在晴朗的一天出發》訪問，亦就前日引起的混亂致歉。他解釋，有關同事希望盡快將信息傳給公眾，看到刊憲時，以為局長已作指示，過程中存在誤解，但政府其後已澄清及更正。

對於有美容院職員及顧客確診，但政府未要求美容院暫停營業，陳偉基說會審視有關個案，而現時當局不要求美容院關閉，是希望在防疫及市民生活之間要取得平衡。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在港台節目表示，由找到確診個案再採取措施，已較疫情落後，認為若提早預防會更好，建議政府應考慮要求美容院停業14日。

（抗疫新階段）