酒吧關14天 專家批反應慢 半月前已爆確診 陳肇始稱近日響警號

政府上周提出「禁酒令」卻沒先推行，反而先於上周六關閉健身中心等，再於前日關閉卡拉OK場所等。被多次追問疫情在過去一天分別，食衛局長陳肇始重申近日酒吧出現第二代、三代傳播，認為是高風險地方，尤其40日大嬰兒亦感染，是「響起警號」。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超批評政府反應太慢，酒吧初爆疫時「一早應手起刀落」關酒吧，相信已有不少未確診個案或已形成隱形傳播鏈。他認為政府在防疫工作「一定要狠」，一旦拖延或未能補救。

料涉1200店 違者可囚6月

政府昨晚7時許刊憲，純粹或主要售賣或供應令人醺醉的酒類就地享用的處所、餐飲業務處所及會址內有上述範圍，須關閉14天，違者最高可被罰5萬元及監禁6個月。至於何謂「純粹或主要」賣酒處所、日式居酒屋是否同被禁、可否在便利店內喝酒、酒吧可否賣非酒精飲品等，政府主要重申刊憲原則，並稱不能一概而論（見表）。

近月本地個案逾半涉酒吧

陳：近兩日現三代傳播

陳肇始昨晚稱，3月19日至4月1日的573宗確診中，有132宗本地個案，當中逾半涉酒吧等。她形容從科學數據可見，酒吧等處所是傳播病毒的高風險處所，故作出上述指示。就多次被問酒吧確診並非近日才出現，為何昨天才有決定，她說衛生防護中心每日都評估，涉酒吧個案愈來愈多，這兩日亦出現第二、三代傳播，故昨建議須進一步規管高風險地方。她對此表示關注，不排除有進一步措施。

被問酒吧可否設外賣，陳肇始稱「因為關閉，不構成任何外賣」；並指有些店舖有酒牌，但主要業務不是賣酒，今次指令是針對酒吧，「不是吃飯期間有飲酒那一類」。

賣酒處所非「就地享用」毋須關

副食環署長黃淑嫻稱，酒吧是純粹或主要售賣及供應酒類的地方，客人可在內飲酒，但如有關處所不可「就地享用」，例如超市，就毋須關閉。她說，如主要售賣都會申請附有「酒吧批註」的酒牌，營運者會知是否營運酒吧，執法人員亦會知。

飲食業界議員張宇人表示，禁酒吧營運對業界有一定影響，但「事實上蘭桂坊酒吧不介意，因為都無生意」，他理解政府因疫情採取有關措施。他說，食衛局今次是針對有「酒吧批註」的業務，涉約1200間酒吧；故按他理解，有酒牌但無酒吧批註的食肆，仍可照常賣酒。

郭家麒批措施隨意：美容院風險更大

醫生兼公民黨立法會議員郭家麒稱，同意政府應關閉任何有可能聚眾場所，但要支援業界。他批評政府未指令關閉美容院是「離晒譜」，美容院風險較酒吧更大，認為政府推出措施隨意，「無目標、無計劃、無原則」。

明報記者

（抗疫新階段）

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