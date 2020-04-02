10月再洽監管局 匯控：不能承諾補派息

他們重申，明白股息的重要，會在可行情况下盡快派息。匯控在公告中表示，會於更充分了解疫情的全面影響，及在環球經濟未來前景較為明朗後，重新檢討今年股息政策和支付安排，邵偉信稱該行將於10月再與監管當局就資本及股息等再溝通。

停息省600多億 CEO：已停削成本計劃

邵偉信又說，暫停股息可節省80億至90億美元（約620億至700億港元）資本，為集團的普通股權一級資本比率（CET1）提升1個百分點。截至去年底，匯控CET1比率已達14.7%，屬同業中較強水平（見表），亦遠高於監管要求。邵偉信稱該行會繼續做債務融資，但沒有供股集資的計劃。

集團行政總裁祈耀年表示，首季業務表現強韌，該行策略定位良好，該行在疫情過後有能力繼續派息，至於今年度的僱員獎金，祈耀年說會在年底才作決定。他又稱，目前該行已暫停在2月宣布的削減成本計劃，以支持僱員面對目前不明朗環境。