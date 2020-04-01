【疫境時刻】防疫物資包裹大增 忙不停 疫戰前線密密做 速遞員變補給兵

每日派送地點倍增至百個

每朝8時半，文仔回到FedEx派發站後，會先量體溫、打卡、伸展筋骨，待機場貨車到派發站後，再按自己派送的地區執件、出車。疫情下，市民、機構紛紛從海外訂購防疫物資，「真係大部分包裹上面都寫着MASK（口罩）」。文仔工作量大增，由以往每日派件到40至50個地點，急增至80至100個，「一個人係好難應付40個以上地點，唯有靠同事互相補位」。文仔將包裹放上派件車後，會先在腦海編排運送路線，他說貨件多便容易混亂，形容近日情况猶如打仗。

3個月來 7時出門午夜歸

物資不斷由海外運送到港，3個月來，文仔「密密做、無停手」，「每朝7點出門口，近（午夜）12點先返到屋企」。不過，文仔沒因而感到沮喪，反而從中找到自己在大時代下的角色，「覺得好似一個補給小隊，將物資送給不同崗位的人，令日常生活可以繼續」。

「辛苦晒」 難忘客贈濕紙巾

文仔最深刻一次，是到機場取貨的貨車受清關影響，較平日遲到派發站。文仔知道有客人急着要貨，出車後立即更改路線，「兜第二條街送咗先」，客人收貨後感到驚喜，問他「點解遲咗都可以咁早送到來？」然後隨手送他一包消毒濕紙巾，補上一句：「你哋都辛苦，出面又污糟。」「嗰陣買包紙巾都難呀！覺得好窩心。」事後重提，文仔眼中仍帶笑。

因工作需要，文仔天天往外跑，出入多個地點、接觸不同來歷的人，早前更到過「疫廈」之一的青衣長康邨康美樓派件。育有兩名孩子的他說擔心將病毒帶回家，「做好防疫，平常心、唔諗咁多就無咁大壓力」。文仔現時會自備一個「防疫包」，將公司提供的眼罩、口罩、消毒洗手液一一放進去，笑言：「公司派貨袋都變成私人用品袋。」

「病咗就幫唔到手」

疫情全球爆發，文仔說已做好心理準備會再忙碌一段日子。他留意到，近日不少人從香港搜購物資運到海外，「今個月派件少咗，反而收件多咗」。過去，文仔一直抱着「得閒就當耍太極，忙起上來就當操體能」的心態應付工作。如今在使命感和太太的愛心湯水加持下，他變得更積極，說：「如果我哋病咗就幫唔到手。」

2020年過了四分之一，已成為令文仔感受最深的一年。他自言感覺每天都在見證歷史，「所以，一齊加油」。文仔反覆以這句說話總結句子，也總結了他在「前線」的抗疫態度。

明報記者 陳冬綾

（抗疫新階段）