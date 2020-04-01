「疫廈」名單無更新 食署前線憂上樓入屋添風險

衛生防護中心因應實施《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）而制定的「疫廈」名單，自3月16日便再無更新，最後版本共有13,649個大廈資料。衛生防護中心傳染病處主任張竹君日前承認，名單無再更新是因為忙於執行外國抵港者強制檢疫的隔離工作。

曾出指引免入「疫廈」

後改為免入「單位」

本報取得食環署發給環境衛生組於2月17日生效的指引，其中一項稱倘衛生組接獲的投訴是發生於有確診者或家居隔離者的大廈內，只要是於疫情發生的14天內，衛生組不需前往調查，指引強調是「整棟大廈」。部門於2月21日發出修訂版指引，改為僅不需要到確診者或隔離者的單位處理投訴。根據指引，人員有必要從衛生署發出的更新資料上查核相關信息。

滲水辦常接觸排污設施

消息稱，如資料無及時更新，前線人員有可能會到確診者或隔離者的單位工作，或會接觸到相關的人。人員須處理的投訴包括垃圾、蟲鼠、冷氣機滴水、喉管破裂及糞渠等，尤其滲水辦人員在檢測時，難免會接觸到浴室地台排水口、馬桶及廚房等排污設備。消息人士稱，前線人員曾要求部門提供裝備，特別是滲水辦人員，但一直未獲提供。

食環署回應查詢稱十分重視員工的安全及職安健，會對員工發出指引，在執行不同工作時須穿著或佩戴合適的個人防護裝備，也會對不同工作環境作風險評估及合適安排，並提供員工適當培訓，需要時亦會參考衛生防護中心建議。

明報記者 彭靜怡

（抗疫新階段）