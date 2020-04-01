工人水槍洗街無面罩 承辦商違約 食環發失責通知書 勞工組織：不痛不癢

明報記者 梁銘姿

合約訂明要戴面罩防水圍裙

本報記者於2月中旬開始觀察各區洗街工人工作情况，當時本港新冠病毒確診個案剛破60宗，每日新增個案維持單位數。記者2月18日在堅尼地城觀察4名工人洗街，當中3人穿反光衣及戴外科口罩，餘下一人無任何保護裝備；記者觀察近半小時，發現工人以水喉洗地時並無以圍板阻擋水花，無戴口罩的人員不時提醒同事勿射水過高，免濺到途人。

記者同月24日早上在灣仔駱克道街市外，觀察3名工人以高壓水槍洗街，他們同樣只戴外科口罩，沒有護目鏡和面罩等；工人雖以圍板遮擋水花，但仍有途人被水花濺中。

工人：承辦商每日僅派一口罩

記者從多名清潔工得悉，部分外判商每日只配給每人一個口罩，再無其他防護物資。有工人說要自己張羅口罩，亦擔心病毒會經水花濺入眼和濺到途人。

記者就灣仔的個案查詢食環署，署方稱已向承辦商了解，知悉當日工人發現路面有頑固污漬，遂用高壓水槍，亦確認工人當時未有按合約規定戴面盾和穿防水圍裙，署方會根據合約條款向承辦商發出失責通知書。據了解，食環署發出失責通知書後，承辦商會被立刻扣減服務月費，而發出書面警告或失責通知書數目不會剝奪其日後投標資格，但會影響中標機會。本報曾聯絡各相關承辦商查詢工人裝備問題，截稿前未獲回覆。

扣承辦商服務費 或礙中標

不過，在向食環署查詢後，記者再於3月13、24及26日分別到葵芳及北角觀察，最少兩次仍見清潔工人無戴面盾和穿防水圍裙洗街，而在3月下旬，本港確診數目已突破400宗。

天主教勞工牧民中心程序幹事邱智恆稱，早於去年9月已向政府反映前線清潔工裝備不足，「政府連承辦商都有開過會，至今疫情愈來愈嚴重，仍只係答我們會處理就算」。他形容向承辦商發通知書「根本不痛不癢」，不會影響投標。

郭家麒：高壓水槍將病毒彈遠

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，清潔工人如在高危地區工作，應獲發面罩，而最理想的裝備包括口罩、面罩、防水衣及水鞋。

本身是醫生的立法會議員郭家麒認為，現時已開始社區爆發，「不單是眼罩，亦應提供防水的保護衣物給工人」，而裝備不足會增加工人健康風險，他不建議現時用高壓水槍洗街，「或會將病毒彈得很遠」。

（抗疫新階段）