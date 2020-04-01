港大研究：病毒可口罩外層活7日

高溫下存活時間短 37℃可活兩日

港大公共衛生學院的團隊就新型冠狀病毒在環境中的穩定性作研究，測試了病毒在不同物料上的存活時間，發現病毒在外科口罩外層可存活7日，在玻璃、鈔票等表面可存活2日，在衣服表面則可存活1日（見表）。

環境溫度對病毒亦有影響，研究顯示，病毒在22℃環境下可存活14日，37℃的環境可存活2日，56℃的環境可存活30分鐘，70℃的環境則只能存活5分鐘。此外，若用1:49或1:99的漂白水浸泡5分鐘，病毒亦會失去傳染力。研究暫時未正式發表。

籲勿重用口罩 熱水浸衫半小時再洗

負責研究的港大醫學院公共衛生學院教授潘烈文表示，病毒在外科口罩表面可存活的時間較長，建議市民盡量不要重用口罩。至於衣物，他建議市民若覺得有高危因素，例如擔心自己可能接觸過染病者，則可用熱水浸泡半小時再洗。

港大醫學院公共衛生學院病毒學講座教授裴偉士表示，新型冠狀病毒在環境中較穩定，故市民要保持衛生，例如觸碰口罩後洗手非常重要。他又說，新型冠狀病毒變異速度較流感病毒慢，一旦研發出疫苗，相信可較長時間有效。

（抗疫新階段）