要求代買生日蛋糕電磁爐 社工斥檢疫者濫用

近九成社工指有濫用支援

逾六成不滿民政處 批亂轉介

華員會社會工作主任職系分會、社會工作助理分會於3月15至20日，以網上問卷訪問286名有參與支援服務的社署社工，87%受訪者認為有人濫用支援服務，58.5%認為濫用情况普遍，主要涉及過量或重複要求送遞物資，有受訪者提及有人聲稱糖尿病卻要求買40根香蕉、兩名檢疫者3日內報稱吃完5公斤米，要求再送。

此外，62.4%受訪者不滿意民政事務處表現，有意見認為民政事務處無篩選個案，胡亂轉介，甚至把協助取藥或幫學童回校取功課等非社署服務範疇的個案，繼續轉介到社署。

華員會倡外判 向檢疫者收費

華員會社會工作主任職系分會主席梁建雄表示，長遠而言採購及送貨工序不應由社署負責，政府應外判，短期內如仍要社署負責，則應向檢疫者收費或設金額上限，否則是誘使檢疫者繼續濫用服務。

社署民政署：會審視要求是否合理

社署回覆查詢表示，由2月8日至3月29日，社署向12,779名強制家居檢疫者提供服務，各地區福利專員會審視檢疫者提出的要求，以確保所提供的支援合情合理，亦會靈活調派區內服務單位的人手，並應用社企及市場上營運機構提供及送遞有關物資。

民政事務總署則表示，收到家居檢疫者求助後，會先根據衛生署提供的名單核實身分，亦會詢問他們是否可以尋求同住家人或朋友幫助，以及評估他們所提出要求是否合理，才會將有關訴求轉交社署跟進。

（抗疫新階段）