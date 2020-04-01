港大發現「哈姆太郎」可助研疫苗

金黃倉鼠 可模擬人體感染

港大微生物學系講座教授袁國勇及臨牀助理教授陳福和率領團隊，探討用何種動物模型作實驗最方便及可行。陳福和稱，新型冠狀病毒表面的S蛋白（spike protein）透過與人類的受體ACE2結合，從而感染人體，團隊分析人體ACE2的29個胺基酸，發現與人類最相似的依次是恆河猴及絨猴，但本港缺研究靈長類動物的三級實驗室，在世界各地亦寥寥可數，而金黃敘利亞倉鼠（Golden Syrian Hamster）的ACE2與人類只差4個胺基酸，可成為動物模型作實驗，模擬人體感染過程。

團隊自2月開始，以45隻6至10周大的倉鼠作3組實驗。首個實驗向18隻倉鼠鼻腔注入病毒，3隻為對照組，受感染倉鼠鼻腔、氣管及肺部的病毒量最多，腸道等部位亦有病毒，與人情况相似。倉鼠病毒量在感染第2天起上升，至第7天逐步回落。倉鼠受感染後，體重會下降，鼻黏膜會發炎引致細胞腫脹及剝落，第4天甚至肺出血。然而，牠們均在第7天起有改善，包括體重回升、細胞復原及肺功能好轉等。

有毒無毒同籠 最終100%感染

第二個實驗分析密切接觸，8隻受感染倉鼠與另外8隻正常倉鼠，分別放入8個籠，並觀察14天。陳表示，本以為正常倉鼠不受感染，因不見明顯病徵，解剖後發現全部染疫，鼻腔、氣管及肺部的病毒量與本身已感染的倉鼠相若。

染疫後有抗體 血漿治療見效

此外，團隊發現倉鼠感染後會產生中和抗體，抽取含抗體的血漿注入倉鼠，然後作攻毒實驗，發現其病毒量比其他倉鼠少約九成，團隊不排除可仿效SARS時為病人作血漿治療。

袁國勇表示，實驗顯示同處一籠的倉鼠100%受感染，但病徵較輕微，故提醒市民戴口罩。他說本港確診的長者通常第7天情况最差，捱得過不需插喉的話，康復情况會「一帆風順」；至於肺部纖維化影響，要待復元後3至6個月作肺功能測試。他補充，實驗未見倉鼠腦部受影響，但未知會否影響味覺神經。

陳福和相信，是次研究有助全球盡快做有效的動物模型實驗，團隊期望繼續探討不同病毒量對病徵及器官的影響，以及傳播病毒的距離等，但目前倉鼠數目不多，需待倉鼠繁殖至一定數量才能繼續實驗。

（抗疫新階段）