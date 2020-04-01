隔離營無病徵者研准早4日回家 袁國勇批驗量少 衛署：每百萬人驗1.2萬屬全球前列

港大微生物學系講座教授袁國勇最近多次批評本港化驗數量少。黃加慶昨表示，由1月至3月30日，衛生署公共衛生化驗所及醫管局，共做了約9萬次檢測；本港每100萬人口檢測量為1.2萬個，對比韓國每100萬人口的檢測量逾7000個，有理由相信，香港的檢測量「在亞洲來說，可能是最高，全球亦肯定位於前列」。另外，他說衛生署亦向無病徵的返港者提供樣本瓶，而輕微病徵者亦可做測試。不過，他稱「我們不會自滿，亦不應自滿，相信醫管局亦不會」。

衛署：倘檢疫中心近飽和會考慮

本港近日確診增加，推高須檢疫人數。黃加慶表示，當檢疫中心容量接近飽和時，會考慮安排檢疫者提早離開。他說，新發現及動物傳染病科學委員會與感染控制科學委員會，2月中曾開會討論，專家認為如真的有需要，檢疫者可留在檢疫中心10天，餘下4天回家檢疫。

與長者同住不宜回家檢疫

黃加慶表示，回家檢疫者要無病徵，亦須接受深喉唾液測試，證實無感染，另會經醫生評估，才可在第10天後回家完成檢疫，強調提早離開不是縮短檢疫時間。被問及此安排會否很高風險，他回應稱近日有許多新增個案，令密切接觸者增加，衛生署會密切監測，評估何時需啟動此安排，會謹慎處理。他續說，安排回家檢疫時，亦要考慮該人的居所環境是否適合，如與體弱者同住，例如長者，便不適宜回家檢疫。

八鄉少訊中心啟用 供88單位

另外，黃加慶說八鄉少年警訊中心改建的新檢疫中心昨午開始投入服務。警方稱，首階段已完成的工程包括4座獨立檢疫中心，可提供88個單位；次階段工程已展開，於操場加建120間組合屋，預計4月底完成。黃表示，計算八鄉少訊中心，連同之前的檢疫中心，本港約有接近1700個檢疫單位，可即時使用的有約兩至三成。

醫管局昨向員工發信，稱鑑於新增確診攀升，對醫療系統造成壓力，早前在亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院設立臨時檢測中心，昨徵召醫護到上述兩個中心提供協助。

明報記者

（抗疫新階段）