二線隔離病房今起啟用 無獨立廁所

共16間分佈10醫院 供420病牀

特首林鄭月娥昨稱有確診者需等良久才送院不理想；港島東醫院聯網總監陸志聰亦稱情况不理想，對此感抱歉。他說，東區醫院現有約60多名確診者，隔離病房及病牀都快將飽和。兩間新改裝二線隔離病房分別設26張及25張病牀，而律敦治醫院亦會在未來一兩日開12張二線隔離病牀。醫管局高級行政經理（工程）源柏樑說，16間二線隔離病房分佈於10間醫院，約提供420張病牀。

一線隔離病房內每個病格都有兩扇門，且有獨立廁所，東區醫院的二線病房只在病房大門設雙門，每個病格僅一道門，每間病房有8個廁所供病人使用，無獨立廁所，病人去廁所需通知護士，由護士安排。源柏樑稱，每間二線隔離病房都有「高效能空氣微粒子過濾器」（HEPA）抽氣，能過濾99.97%的0.3微米粒子，房間每小時能換氣12次。除了抽病房內的空氣，他說亦會抽病房外、電梯大堂的空氣進病房，確保造成負氣壓，室內空氣不會流出去，強調二線隔離病房符合美國疾控中心對負氣壓病房的準則。

陸志聰稱，在二線病房的醫護能在病格內以屏風間出的空間脫保護衣，該處有密封垃圾桶，亦有酒精搓手液。

東院急症室外設帳篷「待驗區」

東區醫院昨亦啟用急症室外以帳篷搭建的檢測分流站，16個帳篷內共有32個獨立等候間，昨中午約1時有兩人在帳篷。該院急症科部門主管陳立華稱，每個空間能讓一名病人或一個家庭使用。如有不適者曾外遊或曾與確診者密切接觸，屬第一級別，會被安排在帳篷等候檢測。

陳又稱，病人會被帶到負氣壓室抽取鼻咽拭子樣本，然後回去帳篷等測試結果，預計每個病人需等5至8小時。帳篷有椅子、桌子、插蘇，亦正安排供應Wi-Fi，等候者如有需要可要求簡單乾糧及毛氈。

本身是醫生的立法會議員郭家麒稱，現每日有四五十名新增確診病人，相信不消一周，二線隔離病房就會爆滿，建議把灣仔會展改裝成臨時醫院，接收將近康復的病人。

（抗疫新階段）