多人等送院 醫生批浪費「早診斷」成果

醫管局昨日隔離病房使用率達76%，截至3時，有12名確診者等入院。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，昨早收到五六十名病人，要安排病牀，至3時有十多人等候中，他說「（數字）多變數，多了確診，條龍便長」。根據衛生防護中心昨晚資料，表上列出14名病人等待安排入院；另有11名前日確診的患者待送院。至於上周五（27日）確診的36歲男酒吧樂隊成員（513宗）等至第4日、前日才獲送聯合醫院。

另外，民主黨北區區議員陳旭明昨凌晨獲告知一名當區確診者抵達北區醫院後遲遲未能上病房。他說，事主為23歲男子（674宗），周一獲悉確診，但因醫院無牀位，被要求在家隔離等候，昨凌晨事主不適，亦有發燒，因擔心傳染同住家人，於1時多召救護車送往北區醫院，惟到達醫院後，僅獲發一粒止痛退燒藥，並獲告知「等到就等」，不然就先行回家。

事主決定不離院，其兄長之後找到陳旭明及傳媒，約凌晨5時半才有醫生替他檢查，並送上負壓病房。陳旭明稱，其間有護士着事主向傳媒澄清「我哋唔係唔收你」，惟要等負壓病房騰出牀位及收拾。

有確診者發燒送院

稱獲發退燒藥續等

同時，有獲安排入北區醫院的留學生本來入住單人隔離病房，其後轉至四人房，並稱鄰牀老婦咳嗽。北區醫院發言人回覆稱，該病人3月29日下午約7時由衛生防護中心轉介該院接受治療，她初步被安排入住隔離病房內負壓單人房間。3月30日晚上10時許，該院接獲報告證實她確診，便按感染控制指引，將病人轉到同一隔離病房中的負壓四人病格。一般而言，獨立單人房間會優先用作接收懷疑、疑似、初步確診個案，而確診者會被安排入住同一負壓病格。

對於確診者要等入院，立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣批評「留在家等多兩小時都嫌多」，會增加其家人風險，她又稱留學生回流潮一早開始，政府現在病牀爆滿才開始討論建「臨時醫院」是太遲。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超批評，檢測篩出確診者但做不到早隔離，是浪費「早診斷」的成果，而將確診者放在同一病房，不會增加額外風險。

（抗疫新階段）