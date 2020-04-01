駿洋邨及亞博研設「臨時醫院」收輕症 前者有獨立廁較易辦 後者容量大

公立醫院400張第二線隔離病牀本周起啟用，政府消息稱公院應有空間再加牀，若疫情不是惡化至每天增加近百宗，仍有時間準備「臨時醫院」。至於檢疫中心方面，政府消息稱當局縮短隔離檢疫期為10天，餘下4天可在家檢疫，變相增加了近三成檢疫單位（詳見A6）。

醫局研轉接近康復者至駿洋邨

醫管局消息則稱，現先用400張二線隔離病牀「頂住」，爭取時間準備進一步應變，當局正構思讓接近康復者轉至駿洋邨，並就此準備軟件，包括各部門的人手配合，但暫未作最後決定。

另有醫管局消息人士憂近期出現多宗源頭不明確診，「如截到（傳播鏈）就好，截唔到（感染者）就可能幾何級數咁上，每日40隻（新個案）基本上（公營醫療系統）好快冧，需計劃增加承載量」。他說港人未必接受陽性病人回到社區，但現實無法以最高規格對待所有個案。

消息：輕症仍須入院兩三日檢查

消息人士續稱，本港現最缺隔離設施讓病人休養至病毒量大減，這類設施需要單人房和獨立洗手間。他認為火炭駿洋邨、度假村、酒店適合；一旦本港確診直線急升，未來亦要考慮用無獨立房和獨立洗手間的會展中心等收治病人。至於如何運用非醫院隔離設施，他說醫管局內部有意見認為，即使是輕症患者，其病發初期病毒量高，亦易傳人，應先入院兩三日做基本胸肺X光、抽血等檢查，確認穩定才分流至其他設施。消息人士重申暫未有定案。

局方消息稱，如最終分流病人至醫院外，需政府其他部門配合，例如需食環署處理垃圾、房署管理大樓、民安隊幫忙維持秩序等。他又說，若分流穩定病人至駿洋邨，不需緊密護理，所需醫護人手不多。

倡設港版「方艙醫院」

何栢良建議警員把守

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨稱，若醫院牀位不足，勉強將患者全部送院只會令其他患者和醫護感染，應設「方艙醫院」接收穩定確診者，由警員把守，直至所有檢測呈陰性，其間病人須戴口罩。

何栢良認為「方艙醫院」應有足夠空間並加強空氣循環；此外，由於患者排污物亦可能有大量病毒，要注意排污系統設計。

明報記者

（抗疫新階段）