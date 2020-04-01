旅社搞網購平台 疫市自救

議員稱發展副業「無辦法中的辦法」

康泰旅行社回應查詢，表示正發展網購平台HT MALL，銷售生活百貨等產品，冀開拓新市場。HT Mall網頁上有消毒殺菌劑、酒類、冲牙機等出售。永安旅遊網頁上亦有推出香港酒店訂房優惠，同時亦有售賣生活百貨。

縱橫遊：3月零生意 盼6月推短線團

縱橫遊常務董事袁振寧表示，3月已是「零生意」，試過辦本地團及澳門團，但都因近來的限聚令及澳門的檢疫措施而不成功，現時已無開源方法，3至6月或只能節流，冀內地疫情受控後，港府取消檢疫限制，可復辦內地團；又期望6月後東南亞疫情受控後，政府不延長檢疫禁令，可有短線團推出。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，疫情「冰封」整個旅遊業，旅行社發展副業是「無辦法中的辦法」，但要維持公司營運，仍要倚靠本行。他希望政府可在下一輪紓困措施參考澳洲和新加坡做法，補貼行業員工的薪金。

（抗疫新階段）