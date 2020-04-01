第二輪抗疫基金料針對助僱員

工聯會昨午與林太會面，就抗疫基金提出建議，立法會議員麥美娟表示，林太回應正面，用了長時間討論資助如何直接到打工仔手上，特首亦同意第一輪基金援助企業較多，認為第二輪措施要針對僱員。

「數以百億」 資助受新措施影響行業

政府消息人士透露，新一輪抗疫基金的大方向是支援受政府措施影響的行業，如健身中心等6類牌照企業要關閉14日，政府會提供協助；亦會「補漏拾遺」，協助首輪基金未能惠及的行業，預料會有不同資助方法，例如首輪基金亦有直接資助，或要求企業有相應措施等。消息人士稱，首輪基金以資助企業為主，今次會研究如何幫助受影響的從業員，但部分從業員如健身教練等屬自僱人士，政府要研究具體方案。

消息人士稱，政府正考慮加碼協助上次已獲資助、但再受新措施影響的行業，如上次已向持牌旅行社資助，惟當時政府尚未向各地發紅色旅遊警示，因應發展會考慮再提供措施協助業界；飲食界上次獲資助，但在政府上周提出規管飲食界措施後，政府會再研究如何加碼。

工聯會倡設失業援助金 月薪八成

工聯會昨與林太見面，希望第二輪抗疫基金主力支援僱員，及針對首輪未受惠的行業，重點支援飲食、旅遊、酒店等失業重災區；建議以強積金供款文件辨別失業者。麥美娟表示，工聯會冀政府推出「緊急失業援助金」，援助金為2018年工資中位數八成、每月1.4萬元，或過去12個月平均月薪八成，援助只限半年。

工聯會又建議為旅遊業從業員設立行業相關課程，提供津貼，並撥款5億元予從業員作免息貸款，支撐開工及就業不足；及增加臨時就業職位，如監察家居檢疫、社區清潔等。

民建聯立法會議員李慧琼、葛珮帆聯同外傭代理開記者會，外傭代理黃國業稱面對外傭來源國菲律賓、印尼繼續封城，業界生意「斷崖式」下跌，九成代理公司將面臨倒閉，要求政府向外傭代理提供8萬元津貼。

另外，林太稱早前已會見地產建設商會，希望它們在這段時間減租，又呼籲商舖業主向租戶提供租金寬免，她亦要求有出租商舖的政府部門檢視減租空間。經營時裝零售店的實政圓桌田北辰認為，林太說法無實際作用，稱很多街舖並非大地產商持有，批評政府無提出誘因令業主減租，建議政府推行減租退稅。

（抗疫新階段）