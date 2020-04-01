生意減七成 食店聯盟促政府補償

餐廳月蝕10萬減工時不裁員

連鎖泰菜餐廳「小曼谷」東主詹先生表示，其6間分店、逾70名員工的人工和租金開支每月近200萬元，1月疫情爆發，生意已減少一半，當時推出午市外賣，幫補約三成生意，仍每月蝕逾10萬元。他說，3月中確診數目急劇上升後，餐廳生意急跌，要縮短營業時間，每間分店提早1至1.5小時關門，員工變相縮減工時、減人工，但他說不會解僱員工，擔心影響士氣。

詹先生又稱，新規例實施首日，生意驟跌一半。經營餐廳近20年的他形容，目前經營環境是前所未有地嚴峻，而且見不到前景，「（新規例）現時是14天，我已預了要28天、42天」。他稱餐廳生意下跌，直接影響食材批發、物流等其他行業，又批評政府要求業界配合政策，卻未有支援，「我們配合你（政府），你如何配合我們？」

有小店收政府援助金結業

經營茶飲店、酒吧、甜品店的劉先生表示，旗下有加盟商收到防疫抗疫基金發放的支援金後，寧願毁約拉閘關店，「很多店當（支援金）是結業金」，與措施理念不符。他說業界應政府要求配合抗疫，卻等不到政府的配合，形容業界現時前路茫茫，「大家已有蝕錢的準備，但很想知道要蝕幾多、幾耐」。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，目前最少有超過100間餐廳結業或暫停營業，預計疫情和限聚令持續，將有五成食肆面臨結業。他建議港府參考外國做法，補償食肆八成租金、人工開支，業界普遍接受有關做法，並願意承擔食材損耗等其他開支。

聯盟發起網上聯署，並提出5項訴求，包括政府要全面封關；在新規例的14天限期前與業界中小企會面；就新規例對食肆的影響提供補償；若新規例14天限期完結後，疫情未獲紓緩，政府應規定全港食肆停業並補償租金及人工開支；政府並要承諾不會檢控及起訴因不清楚法例內容而違規的食肆。

（抗疫新階段）