2月零售挫44% 歷年最大跌幅 業界指減租「擠牙膏」式 恐現結業潮

明報記者

統計處早前公布，去年12月至今年2月經季節調整的失業率為3.7%，按月升0.3個百分點，是2010年12月以來逾9年新高，其中消費及旅遊相關行業失業率升至6.1%，是約10年來新高。

銷貨值227億元 重回08至09年水平

市民搶購 糧食消費反升

與去年同期比較，今年首兩個月的零售業總銷貨價值跌31.8%；扣除其間價格變動後，2月零售業總銷貨量的臨時估計按年跌46.7%，首2個月跌33.9%。單計2月，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物和衣物、鞋類及有關製品均成重災區，分別大跌78.5%及71.2%。疫情下市民搶購日用品及糧食，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類逆市升20.3%；新鮮蔬果及超級市場消費亦升17.5%及12.2%（見表）。

零售業：業主未提五六月減租 難安心經營

特首林鄭月娥昨早表示，早前約見地產建設商會希望減租，再次呼籲業主共渡時艱，為商戶提供租金寬免，同時要求有出租的政府部門，檢視再減租空間。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，雖然有個別地產商提出減租三至五成，或寬免一半租金，但情况如「擠牙膏咁擠」，只有少數業主提及4月減免措施，更沒有任何業主提到5至6月情况，令零售商無法放心繼續經營，再次呼籲業主與零售商共渡時艱。

謝太表示，現時減租深度及闊度都不足，例如業主減租一至五成，但一些「重災區」零售商生意已大跌近八成，根本難以經營，會員近期都反映「好想走得就走」，但礙於租約未完無法結業。如租金壓力持續，爆發倒閉潮或會令失業率上升。

「燈油火蠟蝕唔起」 六成稱擬停業

此外，協會訪問合共涉及2000間店舖的零售商，當中有六成考慮3月暫時關門停業，因「人工同燈油火蠟都蝕唔起」，相信4月陸續有來。

至於政府早前推出的首輪防疫抗疫基金，謝邱安儀表示資助對連鎖店有一定限制，料不多於六成零售業員工可間接受惠，業界歡迎第二輪措施，並建議針對租金及工資幫助業界，如參考外國資助員工薪酬。

料三四月零售跌幅相若

她續說，雖然3月份市民增加出外，但受疫情影響消費意欲仍然低迷，加上3月底第二波疫情來襲，氣氛非常蕭條，政府亦呼籲市民留在家中及推出「限聚令」，市民減少消費，對4月市道悲觀。她預計3、4月與2月的跌幅相若，將介乎三至四成，如疫情受控，5月或有好轉，但由於基數較高，仍會錄得近乎2月的跌幅，因此維持今年上半年零售額按年跌三至五成的預測不變。

政府發言人表示零售銷售額2月大跌，反映新冠肺炎疫情對旅遊及消費相關活動造成沉重打擊，疫情全球大流行令訪港旅遊業停頓，並嚴重削弱本地消費需求，料業務環境短期內依然極嚴峻，政府會密切留意相關情况，以及對整體經濟及就業市場的影響。

（抗疫新階段）