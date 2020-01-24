MIT研究：咳嗽飛沫可傳8米 何栢良籲勿堂食

何：天氣潮濕或傳更遠

食客咳無人走得甩

《美國醫學會期刊》（JAMA）日前刊登美國麻省理工學院（MIT）的一份研究，研究人員發現，人類咳嗽或打噴嚏時，由於受溫度、濕度等因素影響，會產生一種氣流將飛沫帶開去，可以將飛沫以每秒10至30米的速度，帶到7至8米遠。研究人員認為，世衛和美國疾控中心（CDC）所建議的保持1至2米社交距離，是低估了飛沫傳播的距離，建議無論是否染病，都應該戴口罩，減少染病及將病毒傳染給他人的機率。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，即使政府規定食肆內枱與枱的距離要隔1.5米，但麻省理工學院的研究顯示，飛沫可傳播遠至8米，加上飛沫以每秒30米的速度噴出，速度有如一輛超級跑車，故若有食客在食肆內「大聲講大聲笑」，或者有人咳嗽，店內其他食客仍會被噴到。他又說，食肆內較不通風，加上近日本港天氣潮濕，飛沫或傳播得更遠，「食肆內如果有人咳，無人走得甩」。

何栢良建議，市民應盡量買外賣、不要堂食，若要在食肆內用餐，除下口罩後亦不應說話，以減少飛沫傳播。

（抗疫新階段）