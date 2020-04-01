違限聚令 不排除無警告下罰2000 執法人員待授權 料短期可發告票

林鄭昨無透露實施時間

本報取得《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的政府文件顯示，法例授權6個政府部門，包括衛生署、食環署、警務處、康文署、民政事務總署、地政總署，可執行限制餐飲業營運及停止6類場所營業的新規例，獲授權人士遍及轄下29個職系人員，包括警員、助理小販管理主任、衛生督察、牌照事務督察、地政主任、助理康樂事務經理等。

至於可按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599G章）向多於4人在公眾地方聚集的參與者發出2000元定額告票的獲授權執法人員名單，據悉食衛局長陳肇始尚未簽授權書。倘周末前當局完成行政程序，可短期內向違規者發告票。

被質疑屢巡同一食肆

警消息：多處理轉介個案

對於近日有指警方在一日內多次巡查同一間食肆，做法被質疑，據了解，警方由上周六至本周一透過999台及1823熱線，共收到約400宗涉及限聚新規例的轉介個案。警方消息人士稱，警員除了伙拍衛生署主動巡查，不會主動到食肆執行限聚相關新規例，過去數天的行動主要是處理轉介個案。

餐飲處所提示490次

食環：逾19間為卡拉OK

食環署昨回覆本報查詢時稱，截至昨日（31日）零時零分，該署共視察5700多間餐飲業務處所，當中逾19間為卡拉OK，並作出約490次提示，屬勸喻性質並即時更正，主要關乎未有為進入餐廳顧客量體溫、餐桌之間距離未符合規定；另共視察2500多次熟食及小食小販攤檔，以及熟食及小食街市攤檔，作出約150次提示；同時視察了約240間公眾娛樂場所及約40間浴室，沒發現違規情况。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目表示，剛過去的周末仍有港人、外傭等聚集，惟執法部門只是勸喻，認為應「零容忍」即時執法，否則法例形同虛設。他認為，近日大批港人從海外回港，相信違反檢疫令情况更嚴重。

連鎖泰菜餐廳「小曼谷」的東主詹先生批評新規例是在中小型餐廳傷口上灑鹽，「我們已經很破費」。他說花逾千元為6間分店購買膠片作分隔，並關店半天重新擺枱，認為政府指示欠清晰。

（抗疫新階段）