唱K群組爆疫 7人5中招 專家醫生促封K場 批不納限聚令「反智」

昨增32宗確診 累計破700

本港累計有715宗確診及疑似個案，昨新增的32宗確診中，24人有外遊紀錄，當中逾半是留學生。無外遊的8宗個案中，有4人是確診者家屬及酒吧職員；另外4人來自卡拉OK群組，連同前日確診的28歲男子（第662宗），這群組有5人，分別為4女1男，除了最早病發者在唱K當日的上周二病發，其餘於上周五、周六（27及28日）感到不適；其餘同行的兩人須檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君估計，5人可能在聚會期間互相感染，尚要再了解當時他們有無戴口罩。

有患者唱K當日病發 料互相感染

Red MR：關分店消毒 其他店不受影響

Red MR紅人派對公關部表示，昨天收到衛生署通知後即關閉尖沙嘴分店，該分店今日亦關閉消毒；並會安排該分店所有員工測試，其他分店不受影響。Red MR紅人派對說，各分店已配合政府防疫措施，縮減一半入座率，每個房間不超過4人，客人進入店內須探熱、以酒精搓手液搓手及戴口罩。

張竹君說，不論吃飯、唱歌、聊天，所有聚會都是高危活動，必須保持社交距離。被問會否向政府建議關閉卡拉OK，衛生防護中心總監黃加慶稱，在目前的非常時期，市民在作非必要人群聚集前要深思，亦相信政府會按情况調整「限聚令」政策。

3高危因素 梁子超：沒理由不關閉

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，卡拉OK有三大高危因素：

．唱歌者若不戴口罩，唱歌時張開口，加上聲帶震動，令更多飛沫、氣溶膠（氣霧）噴出；

．K房大多為密閉及細小空間，空調為寫字樓式設計，空氣循環及換氣差；

．唱歌活動通常為長時間聚會，亦增加傳播風險。

梁子超認為，各類型小型爆發將增加社區傳播風險，亦顯示有隱形傳播鏈，如不及早遏止，會有更多傳染源。政府要求6類娛樂場所關閉14天，但不包括卡拉OK及麻將館，他說「看不到任何理由不關閉」，認為除卡拉OK外，麻將館亦相當高危，即使參與者戴口罩，打麻將亦有接觸傳播的可能，加上每枱麻將不時換人，亦增交叉感染風險。他期望市民提高警覺，保障社區，以免為自己或親人帶來不必要的麻煩。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦同意政府應考慮關閉卡拉OK。

應同限雀館 郭家麒關注美容按摩業

醫生兼公民黨立法會議員郭家麒表示，卡拉OK爆發屬預期之內，政府上周公布須關閉的娛樂場所不包括卡拉OK及麻將館是「反智」，促今日盡快將兩者納入須關閉的場所。他同時關注美容及按摩等需近距離身體接觸的行業，這些從業員風險高，政府亦需考慮推措施減少交叉感染風險。

入境主任確診 駐守港口無與人接觸

此外，入境處昨晚表示，一名駐守港口管制組的29歲男入境事務主任確診，該人員主要負責後勤工作，沒有在工作期間與市民接觸，最近無外遊紀錄，亦並非赴日本和武漢的工作人員。衛生防護中心正了解其感染原因及密切接觸者。

明報記者

（抗疫新階段）

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