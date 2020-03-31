【疫境時刻】運動服生意 先遇反修例再逢瘟疫 創業疫境波 信「好易追番」

王先生去年初和兩名友人萌生創業念頭，合資共30萬元創立運動品牌，提供廉價而優質的運動服裝。品牌取名Alfary，是3名創辦人名字各取兩個字母拼湊而成。「我唯一要求要係A字頭，第二時sponsor（贊助）人哋，A字頭就排得前啲。」王笑着說。品牌的口號倒花過一點花思，「Light it up」意思是「點燃每個人心裏的夢想」。

對3個服裝界初哥來說，物色廠房、布料，一切都是新學問，「試過所有布料，著上身做運動，過到自己關先會推出」。好不容易才在土瓜灣找到一個200餘方呎的小型工廈辦公室，除了是3人平日工作的地方，亦盛載着3名年輕創業者的夢想：「想將運動樂趣傳承出去。」

開業遇反修例 轉攻商務客

去年6月，一切準備就緒，即遇上反修例浪潮。王說，去年港人普遍沒有太大意欲消費，本來主力經營網店，亦轉攻商務客戶，現有為大公司、健身中心及大學系會提供運動服。他透露公司仍未回本，勉強可以應付支出。

3人創業初期處處碰壁，王憶述曾起用外籍模特兒宣傳，但客戶不太受落。他後來發現外國人身形和港人「有距離感」，改用港人做模特兒，生意有改善，笑言是「真金白銀交學費」。

公司還未站穩陣腳，又遇上肺炎疫情，今年2月內地廠房全線停產，連帶客戶的訂單及夏季運動服宣傳也推遲，整個月「零生意」。他苦笑道：「你要創業，你要有本死嘅決心，你預咗拎呢筆錢出來係輸晒嘅，你個心理會好過啲。」3人唯有四出找工廠接力生產，甚至冒險委託未合作過的廠家，「你又唔會過去睇係咪真係開，都係講信字」，最終客戶訂單只能在4月中交貨，但王慶幸客戶亦理解其困難。

疫情當經驗 遇低潮再無懼

王視疫情為一次寶貴的學習經驗。他現學會為公司制定應變計劃，找不同廠房分擔生產。「遇上呢啲事都係百年難得一遇，有時要心態調整。」他安慰自己：「人生最低潮你都遇到，仲有咩好輸有咩好怕呢？之後嘅風風雨雨可能只係小菜一碟。」

患難見真情，疫情期間，有具網上知名度的「KOL」朋友靜悄悄買了他的產品，在網上幫忙宣傳，「直到見到我先知，真係幾感動」。他說疫情令港人更着重運動，計劃在網上提供不同運動資訊，希望趁疫情先讓更多人認識Alfary。籃球傳奇高比拜仁1月離世，其永不放棄的「曼巴精神」，令王回想起兒時喜好的動漫《男兒當入樽》中安西教練向三井壽說的一席話：「如果你放棄的話，比賽就到此結束……」

明報記者 張煒明

（抗疫新階段）