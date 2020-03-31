削非緊急服務集中抗疫 區結成：長遠或對其他病人不公

病人組織促加強公私營合作

醫管局早前已減少非緊急及非必要服務，包括延後例行檢查、預約手術、專科門診、專職醫療及普通科門診的大部分覆診。醫管局日前回覆本報稱，由於近日的確診個案急增，若然情况持續，或需繼續調整公立醫院非緊急服務。發言人稱，醫管局會安排延後覆診的病人覆配藥物，以及透過公私營協作計劃處理積壓個案。

「叫人忍6個月，難開口」

區結成認為，公立醫院牀位有限，縮減其他服務來抗疫，會令其他病人延遲得到治療，「醫院牀位是否應全部用作照顧徵狀輕微的新型冠狀病毒患者？這個問題我仍未想到答案」。

他認為，在「非常時期」要其他患者忍耐仍可理解，但若持續半年、一年，要這些病人長期等候，對他們也不公平，「叫人忍6個月，就有些難講出口了」。他認為，到今年中、即抗疫持續半年，就應該考慮是否恢復公立醫院其他服務。

有個案驗癌要延期

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，近期收到一名老翁求助，他去年底發現自己可能患有膀胱癌，原預約上月接受膀胱鏡檢查，到醫院時才獲告知未能做，最終安排在日前接受檢查。

彭鴻昌表示，暫時未收到其他病人投訴醫療程序延誤，他認為病人可體諒醫院近期抗疫負荷較大，故短暫延後可以接受，但若果情况持續，醫管局應加強公私營合作，包括安排部分病人到私家醫院接受檢查。

（抗疫新階段）