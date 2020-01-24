醫生料嚴峻時不足三成老弱可入ICU 或面臨擇人而救 醫局未討論相關指引

明報記者 畢嘉敏 許芳文

全球大流行疫症橫掃全球，部分先進國家都面對醫療資源不足，例如美國因呼吸機不足，總統要下令通用汽車公司生產呼吸機；意大利的醫護要選擇性救人，ICU病房幾乎不收70歲以上患者。

ICU負壓牀僅66

兩公院擬改裝倍增

至於本港，昨累計有683宗確診及疑似個案，489人仍留醫14間公立醫院，當中5人危殆、5人嚴重，部分人在ICU留醫。醫院管理局日前回覆本報查詢時稱，各公立醫院ICU共有200多張病牀；至於呼吸機和俗稱「人工肺」的體外膜氧合治療儀器數目，局方未有回應。據了解，全港醫院僅有20多部「人工肺」，呼吸機數目則以千計。

消息稱，新界區有兩家龍頭公院已準備一旦大量重症病人湧現，即改裝設施，令負壓ICU病牀可增近一倍。

「ICU有排未爆滿」

不過，消息稱醫管局內部尚未討論一旦出現類似意大利般有大量重症患者時，如何作出選擇性救援的安排，當前也未考慮過醫生救援可能惹起的專業失當問題。知情人士稱，香港現時確診個案數以百計，但嚴重及危殆者只有數人，「ICU有排都未爆滿」。

醫局前高層：

康復機會關乎ICU評分

中文大學生命倫理學中心總監、醫管局前質素及安全總監區結成認為，本港公營醫療系統在今次疫症挑戰下，主要面對三大樽頸，包括急症病牀數目、呼吸機數目，以及ICU牀位和人手。他說，一旦本港出現大爆發，醫院病牀未必照顧到所有確診者，可能只能接收重症患者。

若重症患者數目亦太多，醫院資源、例如ICU牀位等難以負荷，應如何抉擇？區結成說，ICU本身有評分制度，病情較重的會優先救治，但若部分患者康復機會太低，獲得治療的優次排序也會較低；年齡雖然不是考慮因素，但患者年齡會影響其康復機會，從而影響評分。本港在SARS期間也未試過要選擇性救人，至於今次會否出現這情况，他認為言之尚早，關鍵是能否確保疫情不在長者群組爆發，因為長者一旦染病，病情通常較重、較可能入ICU。

長者群不爆發為關鍵

曾經歷SARS的中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授胡志遠認為，今次歐美等先進地區都面臨醫療系統崩潰，難保香港也會因為醫療資源問題而面對選擇性救人的情况。

醫生：ICU不收不代表不治療

有公立醫院深切治療部醫生說，本港曾追蹤研究逾1300名被列為第三類（SCCM priority 3）的患者，即當時病情危殆，但因本身有長期病患或急性病情嚴重而預計難以康復的病人，追蹤至少半年後發現，該批患者只有30%能夠入ICU。他說，當疫情嚴峻，ICU牀位緊絀，或要選擇救治康復機會較高的病人，相信年長、有長期病患的病人入ICU的機會或較三成低。

另一名ICU醫生亦稱，公院ICU常爆滿，部分不能受益於ICU治療的病人，現在根本ICU也不會收，但不等於不治療，海外在這方面有準則，但醫管局至今未有相關指引。

醫局：各院ICU互協調

靈活調配資源

本報就疫情嚴重時重症病人使用ICU及相關儀器的優次會如何釐定，是按先到先得、較嚴重病人優先、或較大機會康復病人優先，醫管局未有正面回應，稱會按實質需要靈活調配儀器供有需要病人使用，各醫院ICU亦會透過互相協調、調配人手、藥物和各種設備應付大量危重病人。

抗疫樽頸系列之三（完）

（抗疫新階段）