首季空氣質素變佳 環團歸因內地停工

環保署：短期變化受氣象影響

美國太空總署本月初發放今年1及2月的衛星圖片，武漢的二氧化氮濃度與去年同期相比顯著下降，估計與疫情導致經濟活動放緩有關，而歐洲各大城市亦出現類似現象。本港環保署則回應稱，空氣質素的短期變化會受到氣象因素影響，故不建議選取個別月份數據與往年比較。

健康高風險時數跌九成

綠色力量總監鄭睦奇表示，本港踏入冬季，空氣質素普遍轉差，惟今年1月未有錄得7或以上高風險（高、甚高及嚴重）時數，是自2013年10月公布空氣質素健康指數以來從未出現，與內地爆發疫情時間脗合，估計內地經濟活動停頓，排放污染物大減，即使吹偏北風，本港空氣質素亦未有轉差。鄭睦奇指出，今年1至3月（3月份截至26日），本港錄得高風險指數的時數合共15小時，亦是有紀錄以來最低。

去年639日「高風險」 見新高

不過，綠色力量回顧本港去年空氣質素，發現13個一般監測站錄得高風險指數的日數合共639日，是有紀錄以來最高；去年錄得高風險指數的時數為3913小時，僅次於2014年的4110小時，是歷來第二高；去年錄得最高「嚴重」級指數10+的時數亦創新高，達276小時，較第2位於2017年錄得239小時增加約15%。

鄭睦奇分析，空氣質素差的日子與氣象有一定關係，例如夏季熱帶氣旋逼近本港，下沉氣流不利污染物吹散，但不應歸咎天氣，「本身排放大量污染物，天氣不好時會更嚴重」，認為政府仍要針對各種源頭減排。

（抗疫新階段）