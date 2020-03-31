秘魯包機最快本周出發

秘魯本月16日起宣布進入緊急狀態，全面關閉海陸空客運邊境，令當地旅客滯留，一名六旬港人於當地時間27日感染新型冠狀病毒離世。保安局表示，截至昨午6時，共接獲89名滯留秘魯港人求助，較周日公布的86人增加3人。

曾接觸患者 無病徵港人不獲測毒

本報昨報道，位於庫斯科的港人S小姐所處青年旅舍有確診者，她亦於本月19日接觸過確診者，一度被封鎖旅舍內，並出現咳嗽徵狀。協助她的民主黨立法會議員涂謹申表示，她已獲安排到當地一家五星級酒店隔離，以減低青年旅舍密度，惟因她無明顯病徵，不獲安排病毒測試。

據悉，港府正安排包機，最快於本周出發，並會安排內陸機接載位於庫斯科的港人到利馬。消息人士指出，過往協助日本、武漢包機行動的國泰航空無直航航班前往秘魯，當局正研究與英航（British Airways）合作。

英包機BNO可乘 收2400元

公民黨立法會議員譚文豪昨引述滯留當地港人稱，收到入境處電話說政府或安排包機接載回港，料每位需付3萬至4萬元，惟未有提供確實日期及時間。他又說，英國已安排包機在當地時間30日接載英國國民及居民由利馬到倫敦，持BNO護照的港人亦可登機。乘搭該包機的人抵達英國後，需向英國政府繳付250英鎊（約2400港元）。

遠離利馬者難前往 盼港府協助

譚文豪又說，接獲一個滯留秘魯港人求助個案，該港人現身處位於秘魯北部、距利馬1000公里的城市曼科拉（Mancora）。該港人亦收到香港入境處電話，說或安排包機接載他回港，惟須於利馬登機。譚文豪說現時當地有交通限制，該港人無法前往利馬，促請政府介入協助。

保安局表示，港府已已經聯繫中國駐秘魯大使館及多間航空公司，盡力安排班機或預留機位予滯留港人返港，並向當地政府提出相關申請，一待確定安排，會盡快發放有關返港機位消息。

（抗疫新階段）