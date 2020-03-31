柏寧兩染疫客未即日送院 工會批政府卸責

K11 Musea時裝店員初步確診

另外，K11發言人昨晚表示旗下K11 Musea的G011號舖租戶通知，其員工初步確診，該員工3月28日起沒於K11 Musea上班。據K11 Musea網頁，G011號舖為時裝店SAINT LAURENT。K11發言人說，該舖已即停業消毒，商場亦即消毒所有樓層冷氣系統、洗手間等。

姚思榮：酒店難辨檢疫者

柏寧酒店回覆查詢表示，周日（29日）接獲衛生署通知有兩名住客確診，惟二人無明顯病徵，被視為非緊急個案，故衛生署未即時接收，至昨日接走其中一人。酒店發言人表示，該兩名住客離開後，會封鎖房間96小時以深層清潔，並已通知同層住客遷往其他樓層；兩名與確診住客短暫接觸兩分鐘的員工，會放14天病假隔離。

旅遊界立法會議員姚思榮稱，若酒店嚴格規定檢疫者不可離開房間等，員工與檢疫者有緊密接觸機率不高，但他稱酒店難以得知住客是否檢疫者，只能靠辨別手帶或從對話猜測，亦有家長為須檢疫留學子女登記房間，造成隱憂，形容現時衛生署與酒店的溝通並不理想。

香港酒店工會主席徐考澧表示，大部分酒店防疫用具、措施不足，有住客確診亦沒應變，只等衛生署指示，亦不知確診者何時被接走，令酒店員工非常擔心，批評政府將檢疫責任推卸到酒店業界。

（抗疫新階段）