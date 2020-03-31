41確診者待送院 有人已等第四日 有公院隔離病房爆滿 昨開二線牀

400二線牀 供無病徵無腹瀉轉住

劉家獻表示，截至昨午12時，公院整體負壓病牀使用率為65%，負壓病房使用率為77%，瑪嘉烈傳染病中心病房使用率達八成，更透露有醫院負壓病房使用率達100%。被問哪間醫院飽和，劉稱很難逐間醫院講，「很多醫院的一線隔離病牀已經用得非常之緊」。

他說，醫管局昨共開了1012張負壓病牀，其中820張屬內科，可收成年患者，另66張在深切治療部、126張在兒科。本周開設的400張第二線病牀全部用於成年患者，他解釋，成人病牀用量高，盼讓臨牀上進展好的病人轉到二線牀，騰空更多一線牀，接收等候入院的病人。

倘確診飈 醫局或允快好者回社區

醫管局行政總裁高拔陞昨天在港台《千禧年代》表示，若香港確診宗數增加速度如歐美般「幾何級數上升」，可能要考慮轉變服務模式，讓康復快的病人回到社區繼續隔離。他認為，確診者病發7至10日後病徵減少但樣本仍呈陽性反應，這類病人需隔離，但治療需要相對較小，故能把幾名統一診斷的病人一起放在二線病牀。他又稱，醫護在二線隔離病牀同樣會有足夠裝備。

袁國勇倡年輕輕症入駿洋邨

港大微生物學系講座教授袁國勇同意高拔陞的看法，建議徵狀輕微的年輕確診者若無發燒，可入住其他隔離設施如駿洋邨，待病毒數量減低，便可家居隔離。他解釋，出現病徵逾7日，身體的病毒載量低，「血的抗體就會出現，就算有病毒，也會被抗體黏住」。他擔心醫護開始疲勞，若有普通病房的長者感染，再帶病毒回老人院，「會好似森林大火，全香港辣着」。對於醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超不認同陽性患者回家隔離，憂「過去隔離患者的努力掉落鹹水海」，袁回應稱：「如有無限資源當然最好困住，但沒有啊，所以要用其他方法。」

何栢良反對糞痰有病毒者回家

港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為，假設病人穩定，而安全環境配套做到，離開醫院到指定地方隔離或許可行，但反對讓糞便或痰液仍有病毒者回家，因香港環境擠迫，加上多大廈渠老舊，會有傳播風險。「太多問題處理不到，連這些沒有病的，要14日家居隔都造成這樣，這些你明知是播毒中，痰和糞便中有病毒的人，你讓他回家，我覺得風險評估是不可以接受」。他又建議政府應緊急立法全民戴口罩，並「零容忍」，「香港無時間讓你勸喻警告了」。

明報記者

（抗疫新階段）