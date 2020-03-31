兩大醫學院考試獲豁免限聚令

食衛局：畢業生對支援醫療重要

食衛局稱，考慮到讓有關學生如期畢業對支持公營醫療系統運作的重要性，政務司長已按《規例》賦權批准有關申請；局方稱兩間醫學院舉行畢業生考試時，須執行一系列預防感染措施，現時未有收到其他院校提交豁免申請。

中大醫學院稱，考慮到疫情將持續一段頗長時間，把考試延期非解決良策，強調會要求考生戴口罩、量度體溫等，又稱計劃將考生分配在多個不同地點考試、加闊座位距離、分隔用餐時間及地點等。

中大醫科4年級考試將於4月中舉行，將不受限聚令影響。院方昨分別與4年級及6年級醫科生開網上會議，中大教務會民選學生成員（醫學院）黃月晴會後稱，不少4年級生擔心4月中考試有染疫風險，希望延遲，又稱倘院方另有安排，應提早通知考生，增加透明度。中大醫科3及5年級已考試，1及2年級則考期未定。

港大醫學院前晚向畢業班學生發電郵稱考試將如期舉行，筆試明日開考，會採取一系列感染控制措施，包括會在每場考試前後消毒試場，座位相隔兩米等。就臨牀考試方面，院方正與微生物學系研究為參與臨牀考試的病人作新冠病毒檢測，並須先徵得瑪麗醫院同意。有港大醫科畢業班學生稱，不少同學曾向院方反映憂慮，惟院方「今次企得好firm（堅定 ）」，唯有繼續考試。

（抗疫新階段）