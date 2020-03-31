限聚令首日 警發24口頭勸喻

警方昨稱，首日巡查22間位於酒吧區內的處所，聯同食環署亦巡查了19間處所，無發現任何違反相關指示的情况。衛生署控煙酒辦公室則巡查22間持酒牌的酒吧，向6間作口頭勸喻。

酒吧：喝一口酒又戴回口罩？

昨晚8時，中環些利街其中一間酒吧僅得4枱客人，部分座位用膠紙貼上「交叉」，不准客人入座，有外籍顧客脫下口罩與友人聊天。酒吧經理葉先生說，不清楚顧客須戴口罩的規例，反問「在吃東西如何戴口罩？」他說，酒吧客人習慣邊喝邊聊天，「難道我喝一口酒又戴回口罩？」他認為規例或令顧客感麻煩，影響生意，但他會盡量提醒客人守規。

除了為顧客量體溫及提供搓手液，該酒吧周日起亦要求顧客留下姓名、電話號碼、到訪酒吧日期等資料，萬一酒吧出現確診個案，也能追蹤有感染風險的客人。

蘇豪區的餐廳昨晚同樣生意冷清，即使店內座位減半，亦沒「滿座」。荷李活道一間台灣餐廳負責人稱，針對食肆的新措施生效後，餐廳最多僅10多人可同時入座，有客人特意從其他區來，但當時餐廳人數已達上限，客人不願等位。負責人說，2月起生意額跌超過一半，預計新措施會進一步打擊生意。

食店聯盟：食客等外賣被警驅散

中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，食肆對執行規例壓力很大，因違例隨時要監禁，但實行時卻有不少困難，例如難判斷食客是否已完成用餐，要求他們戴口罩；又稱有食客在食肆門口等外賣，卻被警方驅散。

香港酒吧業協會副主席錢雋永稱，酒吧願意配合新規例，相信僅個別客人不願跟從。酒吧因生意差，人手比以前少，難免有時不小心「走漏眼」，會盡力「看緊些」。

（抗疫新階段）