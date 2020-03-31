3男違檢疫令 囚10日至3個月 一人稱悶想回內地玩 官斥自私到極點

政府昨晚發新聞稿稱歡迎有關裁決，並稱有關判刑可給社會非常清晰信息，違反強制檢疫令屬刑事罪行，政府對違反檢疫令的人絕不容忍。政府重申遵從強制檢疫令對全港同心抗疫至為重要。

無家漢稱不想入營 虛報地址

首宗違反《若干到港人士強制檢疫規例》的案件，被告成見恭介（Sing Kin Kung Kai，31歲）昨在粉嶺裁判法院承認「向獲授權人員提供虛假資料」罪。在裁判官提問下，被告確認其新型冠狀病毒測試呈陰性，患抑鬱症多年。

案情指出，被告本月8日經深圳灣口岸入境，填表格時申報居於一間青年宿舍。有護士向他解釋檢疫令內容，包括居家檢疫14日及不准離港。兩日後，被告打算赴內地探親，被當局截停及送往隔離營，檢疫期完結後被捕。在警誡下，被告承認自己居無定所，為免被送往隔離營，才「求其」申報地址。

一被告稱北上為探病母

署理主任裁判官蘇文隆判刑時稱，新冠肺炎有潛伏期，無人能在檢測前確定自己沒有帶病毒。對於被告虛報地址，蘇官批評他無意配合檢疫措施，行為非常自私，不但罔顧公眾安全，亦白費了醫護人員的努力，判他即時入獄3個月。

至於兩宗「違反檢疫期間的限制」的傳票案件，兩名被告昨在西九龍裁判法院認罪。被告謝永鈺（37歲）被控於上月12日違反檢疫期間的限制，離開梨木樹邨單位。他當日在深圳灣口岸離境大堂遭入境處職員發現違反命令。他昨在庭上稱，因得悉母親生病，故打算前往內地探望。

另一被告黃義強（41歲）被控上月13日違反檢疫令，離開深水埗南昌邨的單位。他當日在港珠澳大橋香港口岸離境大堂遭入境處職員發現違反命令，他在警誡下稱因檢疫時感「非常悶，想到內地玩吓」。

主任裁判官羅德泉稱，本港疫情於案發時已非常嚴重，醫護及負責防疫的工作人員日以繼夜工作，以阻止疫情擴散，惟除了他們的付出外，亦需市民配合，才能對抗嚴峻的疫情。羅官批評被告離開住所的行為增加市民危險，行為「好不負責任」。羅官又斥黃義強因隔離期間感沉悶，欲離港遊玩的做法「自私到極點」，認為兩宗案件判以監禁式刑罰絕對恰當，終判黃義強囚6周、謝永鈺囚10日。

【案件編號：FLCC586、KCS504265、WKS1864/20】

明報記者

（抗疫新階段）