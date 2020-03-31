限聚令及基金增工作量 工會促停非必要巡查

不少要加班數小時

本港確診個案在過去30天急增6倍，至近700宗，各區約200名衛生督察在日常工作外，亦要監督確診單位的消毒工作。同一時間，本報得悉早前政府推出針對飲食業的抗疫基金，亦交由各區衛生督察核對資料和到相關店舖巡查，以證實店舖尚有營業及與申請者面談。不少食環署人員為應付排山倒海的工作量，要加班3、4小時。

與此同時，政府為限制人群聚集，針對食肆及公眾地點推出多項限制，上周六本報記者就目擊衛生督察在下午6時禁令生效後，即巡視區內戲院及夾公仔機店等娛樂場所和所有食肆，以上新增的工作令人員百上加斤。

有分區裝備緊張 前線全日穿同一保護衣

香港衛生督察會及前線衛生督察工會早前去信署方，要求隨着確診及疑似患者個案不斷增加，將資源集中抗疫工作上，暫緩其他非緊急及抗疫無關的例行巡查及投訴處理工作，以降低人員與社區接觸引致的社區感染風險。工會亦要求提供相關風險評估報告及足夠的防護衣物，以及檢視在抗疫期間，員工外出工作的防護裝備及相關指引。據悉有部分分區的裝備供應緊張，前線人員要「慳住使」，全日反覆穿同一件保護衣。

料工作量續增 憂員工不勝負荷

食環署職工權益工會主席區邦添表示，員工除要應付日常工作，因應疫情轉趨嚴重，「聽到不少聲音反映工作量愈來愈多」。他估計按現時疫情發展，工作量只會繼續上升，擔心員工不勝負荷，工作難免會較粗疏，希望署方正視問題。

（抗疫新階段）