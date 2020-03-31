隔離戶垃圾處理 欠準則棄垃圾站

【明報專訊】本港現時的家居隔離者多達數萬人，包括衛生督察在內的食環署前線人員會被派遣到部分家居隔離者的居所收集垃圾。本報記者在多次直擊中發現，食環署清潔消毒確診者單位後收集到的垃圾，亦同樣以家居垃圾方式處理，連同人員消毒後脫下的保護衣，直接在地區的垃圾收集站或放到垃圾車棄置。資料顯示，由隔離營產生的垃圾，會被視為醫療廢物作嚴謹處理，亦有部分家居隔離者的垃圾會直接送往堆填區棄置。
隔離營須入紅袋 當醫療廢物處理
據本報多次觀察，食環署人員處理確診者單位的垃圾時，有多種做法，例如本月17日下午，食環署人員完成尖沙嘴重慶大廈的酒店消毒後，收集了4大袋垃圾，工人在衛生督察監督下，將垃圾推到5分鐘步程的訊號山花園旁垃圾站，放進有蓋垃圾桶棄置。上周三，兩名衛生督察率清潔工到柴灣杏翠苑翠瑩閣一單位清潔，其間收集到一大袋垃圾，由清潔工推往柴灣消防局旁垃圾站，交由等候的垃圾車處理。
有交垃圾車送走 有帶上食環署車
另邊廂，上周四食環署人員奉命到北角一旅舍房間消毒，其間連同人員脫下的保護衣等共收集到兩大袋垃圾，帶到在大廈外等候垃圾車到場送走。記者亦曾目睹有人員將確診疫廈收集的垃圾帶上食環署車帶走。
資料顯示，由駿洋邨等隔離營產生的垃圾，會被視為醫療廢物，隔離者要放進紅色膠袋內集中處理。部分由食環署收集的家居隔離者垃圾，亦會由人員直接送到堆填區。不過，如家居隔離者所住大廈本身有繼續向隔離者提供收集垃圾服務，有關垃圾亦只會視為普通家居垃圾棄置。有食環署工會上月曾表示，各區欠缺收集家居隔離者家居垃圾的統一指引。
（抗疫新階段）
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