隔離戶垃圾處理 欠準則棄垃圾站

隔離營須入紅袋 當醫療廢物處理

據本報多次觀察，食環署人員處理確診者單位的垃圾時，有多種做法，例如本月17日下午，食環署人員完成尖沙嘴重慶大廈的酒店消毒後，收集了4大袋垃圾，工人在衛生督察監督下，將垃圾推到5分鐘步程的訊號山花園旁垃圾站，放進有蓋垃圾桶棄置。上周三，兩名衛生督察率清潔工到柴灣杏翠苑翠瑩閣一單位清潔，其間收集到一大袋垃圾，由清潔工推往柴灣消防局旁垃圾站，交由等候的垃圾車處理。

有交垃圾車送走 有帶上食環署車

另邊廂，上周四食環署人員奉命到北角一旅舍房間消毒，其間連同人員脫下的保護衣等共收集到兩大袋垃圾，帶到在大廈外等候垃圾車到場送走。記者亦曾目睹有人員將確診疫廈收集的垃圾帶上食環署車帶走。

資料顯示，由駿洋邨等隔離營產生的垃圾，會被視為醫療廢物，隔離者要放進紅色膠袋內集中處理。部分由食環署收集的家居隔離者垃圾，亦會由人員直接送到堆填區。不過，如家居隔離者所住大廈本身有繼續向隔離者提供收集垃圾服務，有關垃圾亦只會視為普通家居垃圾棄置。有食環署工會上月曾表示，各區欠缺收集家居隔離者家居垃圾的統一指引。

（抗疫新階段）