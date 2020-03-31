食環督察一腳踢 洗完疫廈巡食肆 未設控疫專組 清潔員指引不足隨處穿卸保護衣

明報記者 彭靜怡 鄧俊豐 梁銘姿 羅嘉凝

本港爆發新型冠狀病毒疫情後，原本處理一般食肆巡查及衛生投訴等工作的食環署衛生督察，須兼任帶隊到確診者單位消毒，甚至監督接收家居隔離者的家居垃圾等工作。本報記者自本月初起，根據政府及其他渠道得知的確診個案資料，直擊食環署各區的消毒工作流程，在最少4次觀察中均發現前線人員在完成工作後，即在單位外卸下保護衣等裝備。

梯間換保護衣 囑住戶重洗附近晾曬衣物

上周四，記者根據地區消息往油麻地廣興大廈確診個案單位觀察，在場得悉食環署人員將前來消毒。等候多時後，5名穿著制服人員乘車抵達，他們其後在單位旁的樓梯通道穿上保護衣。當中一名衛生督察與兩名清潔工穿上整套白色防護衣入屋消毒，另兩名穿藍色保護衣的衛生督察則在外守候。他們完成工作後返回梯間脫保護衣，當時梯間掛滿多戶晾曬的衣物，衛生督察特別叮囑住戶必須重洗晾曬的衣服。

有食肆驚訝指欠妥 有商戶信已消毒

記者繼續追蹤，發現一行人返回辦公室約一小時後，其中一名衛生督察再出勤，步往附近一大型商場巡視4間店舖，當中3間屬食肆或出售食物店，逗留約1小時後再往一熟食中心巡查其中一商戶，之後穿過港鐵站返辦公室。記者數天後重訪上述店舖，店員得知同一督察在確診單位工作後即上門巡舖大感驚訝，有食肆員工說食環人員通常會視察廚房，有時逗留半小時，認為署方安排欠妥；亦有商戶相信督察巡舖前有做好消毒，但同意如有專隊處理疫廈較理想。

指引無說明適合換衣地點

本報從多個消息來源獲悉，食環署一直沒設立專責疫廈的dirty team，以便將消毒人員與一般人員分開。據本報取得署方供前線的穿卸保護裝備指引，當中無說明適合的脫保護衣地點，署方亦無安排特定換衣地點。消息稱，若有確診者住唐樓，前線只能在唐樓梯間脫保護衣，隨即又要作例行衛生巡查工作，令交叉感染風險增加。

梁子超：應在遠離民居地點脫保護衣

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，上述安排下，出現交叉感染的風險仍低，但亦建議政府考慮將前線分「dirty team」和「clean team」，即使有人員不幸染疫，亦不至於癱瘓部門運作，將影響減至最低。梁又表示，職員應跟指引更換及丟棄保護裝備，例如應在足夠空間、遠離民居地點換衣，但「換完之後亂丟（裝備）其實都係搵嚟搞」；政府亦應提供足夠清潔用品，如酒精搓手液等讓前線換衣後清潔，減低染疫風險。

郭家麒批變相播毒 食環：有風險評估

本身是醫生的立法會議員郭家麒亦認為應設專組，「同一組人應只集中處理確診地點，避免將病毒帶到其他乾淨地方」。他認為不能排除職員離開疫廈後身上或會沾上病毒，批評署方防疫意識低，變相協助播毒。郭又指出，更換保護裝備有嚴格限制，例如要遠離公眾，更換時人員之間起碼要維持1.8米距離，將裝備棄於密封膠袋等，促署方再給員工更清晰指引。

食環署回應稱，就「高傳染性」疾病個案的清潔工作有清晰指引，參與的工人必須佩戴足夠及合適個人防護裝備，並依照指示使用適當工具和用品作清潔及消毒工作，以及在工作後按程序卸除個人防護裝備。署方稱明白員工對職安健的關注，會對不同工作環境作風險評估及合適工作安排，並採取適當預防措施，包括提供足夠及合適的個人防護衣物、裝備及安全培訓等。

（抗疫新階段）